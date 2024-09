Oroscopo di domani 17 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Proprio quando stava per rimettersi in moto un progetto a cui tenete, subentra l’ennesimo impedimento. La Luna nei Pesci sicuramente ne sa qualcosa. Mettete tutto ben in chiaro: solo così i problemi diventano condivisi e si possono affrontare davvero.

La programmazione vi ispira, dandovi l’idea che in questo modo tutto funzionerebbe meglio, ma alla fine prevalgono comunque l’istinto e l’improvvisazione. Prendere le cose sul serio non significa avere un’ossessione, ma evitare superficialità e distrazioni.

L’ambiente rumoroso in cui siete costretti ad agire manda in panne la razionalità, rendendovi meno efficienti di quanto sareste capaci di essere. Non tutte le amicizie che si mutano in amore hanno un lieto fine: a volte è meglio fare un passo indietro.

La Luna in opposizione vi spinge a mostrarvi disinvolti, ma chi vi conosce veramente nota che vi state sforzando di fare qualcosa che non vi soddisfa. L’oggettività non è facile da attuare: chiunque nel giudizio è influenzato da sentimenti e complicazioni.

Come ogni volta, la Luna nei Pesci vi procura una giornata soddisfacente. In famiglia sono tutti pronti a perdonare, ma attenti a non provocare. Dovreste sdrammatizzare, vivere con maggior leggerezza: invece siete sempre lì a rincarare la dose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche un amico fidato e di lunga data può perdersi e darvi un dispiacere: in fondo è in questi momenti che si vede la profondità del rapporto. Con la Luna in trigono, potete permettervi di abbandonare le strategie difensive e giocare d’attacco.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Che muso lungo, con la quadratura lunare! Non allarmatevi: è una reazione naturale a una serie di eventi che non sono andati come dovevano. Se il partner vi porta spesso al nervosismo, non dovreste dargli la colpa, ma riflettere su voi stessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’affetto intenso che vi lega alla vostra dolce metà verrà esaltato dall’influenza benefica della Luna nei Pesci, che vi fa desiderare una vita insieme. Una macchia di malumore sparisce al primo colpo. Siete capaci di aprirvi agli altri e di dare molto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Costruite, un mattone dopo l’altro, le certezze che servono per il riscatto, per mettere a tacere tutti quelli che non hanno creduto in voi. I rapporti vivono sempre un’iniziale fase di fuoco, ma quello che conta di più è ciò che viene dopo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna, ancora nel vostro cielo, è bersagliata da Mercurio e da Giove, perciò fa il possibile, ma non assicura nulla. Non trascurate gli impegni. Occupatevi di ciò che vi piace, che vi fa stare bene: il tempo c’è e le cose evolvono di giorno in giorno.