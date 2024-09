Oroscopo di domani 19 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 19 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Le opportunità professionali sono favorite dalla buona sorte e dalle stelle, oggi che la vostra Luna allaccia rapporti eccellenti con Giove in Gemelli. Curate l’aspetto fisico: stando sempre sotto sforzo potreste iniziare ad accusare una certa stanchezza. Toro. 21/4 – 20/5 Prendersi una sbandata, in amore, può essere un problema, ma anche un grandissimo piacere. Il trigono del Sole a Urano porta aria di novità. Come degli abili spadaccini, pungete per poi mettervi in difesa: l’avversario sarà costretto a scoprirsi. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’inquietudine evapora, grazie al sestile della Luna in Ariete, a cui il vostro Giove strizza l’occhio: avete voglia di guardare al futuro con fiducia. Scrollatevi di dosso tutto ciò che nella vita è ripetitivo e banale, e cominciate a pensare in grande.

Cancro. 22/6 – 22/7 La forza di rialzarsi va trovata dentro il cuore, anche se la caduta è stata rovinosa. Lasciate perdere i commenti altrui che non valgono nulla. Con il portafogli in mano siete pericolosi: certe spese sconsiderate andrebbero valutate... e frenate! Leone. 23/7 – 23/8 Di fronte agli ostacoli, vale sempre la pena fare questo ragionamento: se sono superabili, impegnatevi di più, altrimenti girate loro attorno. Se vi arriva una soffiata su qualcosa che sta per accadere, usatela per neutralizzare le conseguenze. Vergine. 24/8 – 22/9 Non lasciate che questioni futili come il denaro possano rovinare l’intesa di coppia: ricordate che ciò che vi unisce è a un livello superiore. Con il Sole in trigono a Urano, tutto diventa più limpido: saprete scegliere bene, con i giusti valori. Bilancia. 23/9 – 22/10 A causa della Luna in Ariete, avvertirete tutta la pressione e, a lungo andare, potreste sentirvi scarichi. Provate a scaricare la tensione praticando sport. Le prospettive di portare a casa un risultato ci sono, ma non dovete smettere mai di credere in voi stessi.