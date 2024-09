Oroscopo di oggi 18 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Rilassatevi, staccate le connessioni, ritiratevi in un ambiente a voi consono: l’ingresso della Luna nel vostro segno apporta serenità e consapevolezza. Dedicare tempo alla cura di voi stessi non è mai sprecarlo, tutt’altro, non c’è investimento migliore.

Toro. 21/4 – 20/5

Matasse piuttosto intricate richiedono un briciolo d’impegno aggiuntivo: dovreste togliere qualcosa ai vostri hobby, se volete venirne a capo. L’energia che mettete nelle relazioni sociali è sempre positiva e vi fa onore. La spontaneità ripaga.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ammiccamento malizioso della Luna in Ariete vi regala un brivido di eccitazione. Con la logica e la forza delle parole, abbattereste ogni muro. Di fronte ai contrattempi in viaggio, non c’è altro da fare che avere pazienza: non dipende da voi.