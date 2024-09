Oroscopo di domani 20 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 20 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 20 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Vi occorrono tempestività e lucidità per muovervi abilmente sul fronte economico, senza perdere occasioni, ma non sperperando il vostro budget. Una parola, con il cuore in mano, rilancerebbe le sorti di un amore. Potrebbe bastare uno “scusa”. Toro. 21/4 – 20/5 Se con certe questioni avete avuto dei problemi, la Luna che entra nel vostro cielo vi fornirà un po’ di senso pratico e vi permetterà di cavarvela. Oggi riuscirete a realizzare qualcosa, che sia materiale o solo un progetto fa lo stesso. Impegnatevi! Gemelli. 21/5 – 21/6 Potreste andare incontro a una discussione con il partner per la gestione della casa o dei figli. L’importante è non chiudere le porte al dialogo. Per rasserenarvi, in caso di nervosismo crescente, prendetevi un’ora libera e cambiate totalmente aria.

Cancro. 22/6 – 22/7 La giornata sembra iniziare immersa nella noia, ma poi si risolleva con il passaggio della Luna in Toro: nuove mansioni, responsabilità e vitalità. Non sottovalutate un piccolo cambiamento sul lavoro: potrebbe essere l’indizio di una futura rivoluzione. Leone. 23/7 – 23/8 Se le vostre idee non vengono apprezzate come vi aspettereste, pensate che forse per chi vi ascolta non è il momento giusto per affrontare le novità. Se doveste effettuare una scelta, decidete secondo il vostro sentimento, senza ascoltare i pareri altrui. Vergine. 24/8 – 22/9 Se avete pensato di chiedere un finanziamento per portare a termine un acquisto, oggi potrà essercene la possibilità, grazie alla Luna in Toro. La concretezza è una vostra caratteristica: vi permette di volare basso, ma di arrivare sempre al punto. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un iniziale fastidio, come se foste scesi dal letto con il piede sbagliato, va assottigliandosi con il passare delle ore. Buoni incontri in serata. Attenti e perspicaci, non perdete un attimo per ristabilire i contatti con un personaggio importante.