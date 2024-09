Oroscopo di oggi 21 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

L’importante è mantenere la mente lucida e non farvi prendere dal panico. Potete anche contare, all’occorrenza, sull’aiuto della famiglia. In tutte le vostre iniziative dovete guardare lontano, non limitarvi a vivacchiare giorno dopo giorno.

La vita mondana vede i single in gran spolvero, grazie a una parlantina senza freni: un regalo graditissimo del trigono della Luna in Toro. Prima di tutto risolvete una questione essenziale: servono pochi minuti, ma ne va della vostra serenità.

La Luna in Toro oggi ha un effetto spiazzante: ogni tipo di confronto diventa scontro totale, mentre i vostri programmi cadono come birilli. La comunicazione non riesce ad essere incisiva ed efficace, oggi, perciò le trattative non avanzano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I vostri sogni di gloria si scontrano con la Luna in Toro: non è un sabato semplice, con la pressione che sale e i conti che sembrano non tornare. Non mancano le intuizioni, ma la determinazione non è sufficiente per dar loro una forma concreta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di leggerezza, che in qualche modo vi faccia fuggire dalla malinconia in agguato. Giornata favorevole per convocare parenti e amici. Nell’inviare il curriculum a destra e a manca, curate la forma: la prima impressione è quella decisiva.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri fortunati vi permetteranno di raggiungere un importante traguardo nelle finanze e negli investimenti. Incoraggianti notizie dall’estero. Ricolmi dell’energia positiva del trigono lunare, potrete collezionare dei trofei nell’attività sportiva.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi il dinamismo sparisce, cede il posto all’indolenza: la Luna in Toro vi sottrae molta energia, lasciandovi svuotati e privi di iniziativa. Una situazione stuzzicante si rivela un grande bluff: meglio averlo scoperto ora piuttosto che dopo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Andate forte sostenuti dal sestile della Luna a Saturno congiunto! Siete portati a parlare in pubblico, a fare progetti che coinvolgono gli amici, a sognare. L’affermazione definitiva si scontra purtroppo con l’opposizione del Sole: servono calma e fiducia.