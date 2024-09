Oroscopo di domani 23 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oggi sembra tutto tranquillo, vista la Luna in congiunzione. L’ultima minima tensione svanirà, se riuscirete a rilassarvi e a recuperare forza ed energia. Dovete subito prendere una decisione nei sentimenti: non è affatto bello tenere sulle spine qualcuno.

Per le questioni d’amore non contate su Venere, che oggi entra nel cielo dello Scorpione opposto al vostro. L’intesa tiene, ma senza brillare troppo. Valutate bene un disagio che avvertite nel profondo: forse è il caso di allontanarvi da ambienti tossici.

Merito della Luna in Gemelli, se verrà meno quella strana voglia di andarvi a nascondere. Vi piace prendervi delle responsabilità, perciò fate un passo avanti. Le delusioni pesano, lasciano il segno, ma questo non può impedirvi di pensare a costruire un futuro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con attenzione e soprattutto metodo, acquisito con anni di esperienze più o meno buone, state costruendo un profilo professionale inattaccabile. L’intelligenza garantisce per voi, di fronte a scelte importanti: dove non basta, subentra la fortuna.

Leone. 23/7 – 23/8

Studiate una strategia d’uscita per togliervi da una situazione in cui, vostro malgrado, siete finiti. Gli astri vi suggeriscono di evitare lo scontro. Il vostro pragmatismo non manca mai di dare i risultati sperati, ma è presto per tirare i remi in barca.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Gemelli tarpa le ali alla vostra fantasia: esplorare nuove situazioni e immaginarvi in un altro ruolo o contesto è molto difficile, al momento. Nello studio il rendimento è sufficiente, ma potrebbe migliorare, se la smetteste di distrarvi con cose futili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’ambiguità nei rapporti professionali va chiarita: non è facile essere amici e al tempo stesso legati da rapporti di potere o di subordinazione. Un’incomprensione con un familiare si può risolvere investendo un’ora del vostro tempo per parlarvi.