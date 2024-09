Oroscopo di oggi 22 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

A volte anche il minimo imprevisto vi blocca: oggi invece sareste in grado di spostare le montagne qualora vi ostacolassero, con questo cielo meraviglioso. Il clima si rasserena, grazie ai tanti pianeti benevoli: in amore tornate a intendervi senza aprire bocca.

Un progetto ha bisogno di spunti creativi per decollare: partecipare a una conferenza o a un convegno potrebbe fornirvi ciò che state cercando. È piacevole quando riuscite a far collimare la vita di coppia con le amicizie, uscendo tutti insieme.

Domenica tranquilla? Merito del Sole che entrerà nel segno dal pomeriggio. Se potete, sbrigate in fretta gli impegni per dedicarvi alla famiglia. Tutto gira attorno alla libertà che avete conquistato con fatica e di cui ora siete profondamente gelosi.

I doppi trigoni del Sole nel segno a Plutone in Capricorno e alla Luna influiscono in maniera evidente sulla giornata, che si fa piena e ridente. L’intuito è capace di passare le barriere e andare oltre la menzogna: chi proverà a ingannarvi verrà smascherato.

La Luna è in quadratura: rispuntano i vecchi fantasmi, mettendo in discussione quanto sembrava acquisito a livello di sicurezza in voi stessi. L’amore di coppia procede bene, anche se dovrete superare, senza farvi male, il campo minato del nervosismo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste incontrare della tensione, lungo il cammino, che manderà in confusione i pensieri. L’opposizione lunare appanna la lucidità residua. Messi in allerta da uno strano disagio, iniziate un processo di ripensamento generale, utile ma rischioso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ringraziate vivamente la vostra mente sempre attiva, unita a una discreta forma fisica, se anche oggi siete dei vulcani di idee e di iniziative. Con la sfera professionale in pausa, privilegiate gli affetti. I recenti eventi insegnano la tolleranza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Situazioni che arricchiscono, magari in viaggio o durante un evento mondano, sono da vivere con leggerezza, benedette dalla Luna in trigono. La calma piatta non fa per voi: gli alti e bassi vi affascinano, ma forse il partner è di un’altra idea.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ai nastri di partenza c’è sempre una competitività notevole, ma voi conoscete bene i vostri talenti e non temete di essere lasciati indietro. Se il percorso è chiaro e ben delineato, ovvero se lo spazio per l’errore si riduce, potete stare sereni.

Pesci. 20/2 – 20/3

La determinazione è la base, ma anche la Luna in sestile non guasta: disponete di un mix fra tempismo e opportunismo per gettarvi su ogni preda. I fatti a cui assistete sono stimolanti: la vostra realtà è in continua evoluzione e questo vi rincuora.