Vergine, l’Oroscopo di ottobre 2024 secondo Themis per amore, salute e lavoro.

Per i nati sotto il segno della Vergine, ottobre 2024 sarà un mese cruciale per prendere decisioni finanziarie importanti. Le influenze astrali di questo periodo ti spingeranno a riflettere sul tuo approccio al denaro, esaminando da vicino le tue entrate, le spese e la tua strategia finanziaria. Sarà un mese in cui rivaluterai il tuo successo personale anche attraverso il prisma delle risorse materiali che possiedi.

A partire dalla seconda metà di ottobre, noterai un miglioramento nell'atmosfera familiare e nuovi progetti in casa prenderanno forma. Verso la fine del mese, potresti sentire un po' di tensione nell'aria, ma ciò porterà anche sorprese e sviluppi positivi.

Amore

In amore, ottobre 2024 sarà un mese di nuove dinamiche. L'aspetto fortunato tra Venere e Marte l'8 ottobre faciliterà la comunicazione e l'intesa nelle relazioni, specialmente con persone del sesso opposto. Questo è un periodo favorevole per rafforzare i legami esistenti o per conoscere nuove persone che stimoleranno il tuo interesse. Gli incontri in questo periodo saranno piacevoli e arricchenti, e potresti trovarti a scoprire nuovi obiettivi comuni con il partner o con qualcuno di speciale.