Oroscopo di oggi 25 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 25 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 25 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Mercoledì a dir poco impegnativo, a causa della Luna in quadratura: riuscirete tuttavia a far fronte dignitosamente ai doveri dell’amore e del lavoro. Se siete alle prese con un appuntamento al buio, lasciatevi trasportare dal vostro spirito intuitivo. Toro. 21/4 – 20/5 Nella vostra attività potreste incontrare qualche inconveniente pratico che appesantirà il clima, ma grazie alla Luna in Cancro, saprete come risolverlo. Una decisione di getto vi condurrà alla vittoria, nonostante all’apparenza possa sembrare un passo indietro. Gemelli. 21/5 – 21/6 Rimandate le grandi rivoluzioni, non è questo il momento. Concentratevi su obiettivi realistici, per consolidare quello che avete già in mano. Interessatevi alle tematiche attinenti alla gestione delle risorse finanziarie e a quella del risparmio.

Cancro. 22/6 – 22/7 Periodo positivo: i problemi professionali non sono del tutto risolti, ma saprete superarli sostenuti dalla Luna nel segno e dalla buona sorte. Piccoli imprevisti legati alla quotidianità: mettete a punto nuove formule e non perdete la calma. Leone. 23/7 – 23/8 Qualora urga una bella messa a punto, oggi potrete contare su una discreta dose di perspicacia, utile a sistemare le questioni personali più delicate. I nuovi progetti, in ambito familiare e sentimentale, saranno accompagnati da sensazioni rassicuranti. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in Cancro ha il potere di addolcire i sentimenti più spigolosi: mettete la famiglia e tutti gli affetti al primo posto nella vostra scala dei valori. Se le situazioni lavorative lo richiedono, fate della parola “organizzazione” il vostro mantra odierno. Bilancia. 23/9 – 22/10 Siate meno irritabili e non prendete per offese quelle che in realtà sono critiche costruttive: accettate il prezioso consiglio di un caro amico. Fare i conti con l’emotività, nel corso di una discussione con i vostri cari, può essere complicato.