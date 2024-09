Oroscopo di domani 26 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 26 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 settembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna parrebbe mettervi al tappeto al primo attacco, ma con fare audace e battagliero, in poche mosse sarete di nuovo in piedi, pronti a combattere. Non abbiate fretta, state facendo del vostro meglio e va benissimo così. Riconoscete i vostri meriti.

Toro. 21/4 – 20/5

Non tutti i cambiamenti sembreranno positivi all’inizio, ma con il tempo alcuni di loro si manifestano come vere benedizioni. Abbiate fiducia. Se avvertite l’istinto di sparire per un po’ dalla mondanità, sarà bene assecondare questa necessità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le incombenze odierne potrebbero risultarvi troppo numerose e pesanti, ma sfruttando il rigoroso ordine mentale, saprete portarle tutte a termine. Uno tsunami si abbatte sui vostri sentimenti? Non indugiate, siate capitani impavidi del vostro cuore.