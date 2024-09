Ariete, l'Oroscopo di ottobre 2024 secondo Themis per amore, salute e lavoro. Per i nati sotto il segno dell'Ariete, il mese di ottobre 2024 promette di essere un periodo di riflessione e di crescita. Le stelle ti pongono di fronte a situazioni che richiedono una maggiore consapevolezza di te stesso e delle tue scelte passate. Questo mese ti porterà a fare i conti con le conseguenze di alcune decisioni, specialmente nel settore delle relazioni e della fiducia. La Luna piena del 17 ottobre nel tuo segno sarà un momento di grande rivelazione e chiarezza. Sarà un'occasione per comprendere meglio le dinamiche che hanno influenzato le tue decisioni recenti e per portare a termine un ciclo importante della tua vita. Tuttavia, la fine del mese potrebbe essere caratterizzata da una crescente tensione, che ti spingerà a lottare per i tuoi obiettivi o contro avversità percepite. Sarà cruciale mantenere la calma e la lucidità.

Amore In amore, ottobre 2024 sarà un mese di scoperte e verità. Le relazioni, sia nuove che esistenti, saranno messe alla prova. L'eclissi solare del 2 ottobre, che si verifica nella tua settima casa astrologica delle partnership, indica un periodo di riflessione profonda e di possibili conflitti. È il momento giusto per valutare la sincerità dei tuoi sentimenti e di quelli del tuo partner. Se hai recentemente iniziato una nuova relazione, è importante procedere con cautela e non farti ingannare dalle apparenze. Gli accordi e le promesse fatte in questo periodo potrebbero rivelarsi più complicati di quanto sembri. La congiunzione tra Venere e Marte dell'8 ottobre porterà una ventata di passione e intensità nelle relazioni. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che stimolerà non solo la tua attrazione fisica, ma anche quella mentale. Le coppie consolidate potrebbero trovare nuovi modi per ravvivare la relazione, ma dovranno fare attenzione a non lasciarsi trascinare in conflitti inutili.