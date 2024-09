Leone, l’Oroscopo di ottobre 2024 secondo Themis per amore, salute e lavoro.

Per i nati sotto il segno del Leone, ottobre 2024 sarà un mese di grande creatività e impulso. Ti sentirai attratto dalla bellezza in ogni sua forma, cercando di esprimerti attraverso l'arte, le relazioni e l'ambiente che ti circonda. La tua voglia di decorare il mondo e portare qualcosa di nuovo e affascinante sarà molto forte. Sarai circondato da persone interessanti e creative, ma ti renderai anche conto che non tutti saranno all'altezza delle tue aspettative.

In questo periodo, dovrai affrontare alcune questioni burocratiche, legate a documenti, moduli o pratiche. Il destino potrebbe offrirti un'opportunità interessante, ma sarà importante riflettere attentamente prima di coglierla.

Amore

Ottobre 2024 sarà un mese di nuove connessioni e flirt per il Leone. L'influenza positiva di Venere e Marte l'8 ottobre porterà una maggiore comprensione e armonia nelle tue relazioni, soprattutto con il sesso opposto. Sarai in grado di esprimerti in modo chiaro e di costruire connessioni significative.