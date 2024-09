Bilancia, l’Oroscopo di ottobre 2024 secondo Themis per amore, salute e lavoro.

Ottobre 2024 è un mese di intensità e chiarezza nelle relazioni . L'eclissi solare del 2 ottobre, che si verifica nella tua prima casa dell'oroscopo, segnerà un momento decisivo per te, portando cambiamenti nel modo in cui ti percepisci e nelle tue relazioni. Questo evento potrebbe spingerti a rivalutare le tue priorità e a mettere te stesso al centro della tua vita amorosa.

Per i nati sotto il segno della Bilancia , ottobre 2024 sarà un mese di trasformazioni personali e opportunità uniche. Questo è un periodo cruciale in cui potrai finalmente diventare la persona che hai sempre desiderato essere . Sarai spinto a mostrare al mondo il tuo carisma, la bellezza del tuo spirito e del tuo corpo, e a mettere te stesso al centro della tua vita.

Per quanto riguarda la salute , il mese di ottobre richiederà attenzione e cura del benessere generale . La tensione che potrebbe sorgere il 13 ottobre, a causa dell'aspetto teso tra Mercurio e Plutone, potrebbe influenzare il tuo stato emotivo e mentale. È importante gestire lo stress in modo efficace, mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita privata.

L'8 ottobre, l'aspetto favorevole tra Venere e Marte influenzerà positivamente le tue relazioni, portando comprensione e armonia, soprattutto nelle interazioni con il sesso opposto. Questo è un ottimo momento per rafforzare i legami esistenti o per costruire nuove connessioni romantiche, caratterizzate da un forte senso di reciproca comprensione e attrazione.

Lavoro

Sul fronte del lavoro, ottobre sarà un mese dinamico, con possibilità di crescita e trasformazione. L'eclissi solare del 2 ottobre, che si verifica nella tua prima casa, ti offre l'opportunità di fare scelte che cambieranno il tuo percorso professionale. Sarai spinto a cercare chiarezza e concretezza nelle tue decisioni, soprattutto verso la fine del mese, quando Marte e Nettuno influenzeranno la tua sesta e decima casa.

Il 22 ottobre sarà un giorno importante per il lavoro, poiché tre potenti aspetti astrologici ti daranno l'opportunità di risolvere questioni professionali, prendere decisioni cruciali e ottenere riconoscimenti.

Finanze

Le finanze saranno al centro dell'attenzione in ottobre. L'eclissi solare del 2 ottobre e la Luna Piena in Ariete del 17 ottobre porteranno cambiamenti finanziari, soprattutto per quanto riguarda i guadagni e i risparmi. Questo mese sarà particolarmente favorevole per nuove opportunità di guadagno, grazie all'aspetto favorevole tra Venere e Marte l'8 ottobre, che influenzerà la tua carriera e il settore delle entrate.

Attenzione agli imprevisti finanziari il 14 ottobre, quando l'aspetto teso tra Venere e Urano potrebbe portare spese improvvise. Tuttavia, con un'attenta gestione delle risorse, potrai affrontare queste situazioni senza difficoltà.