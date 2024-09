Oroscopo di oggi 30 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 30 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 30 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Quando la vostra relazione inciampa in un piccolo problema qualsiasi, partite per la tangente, rischiando di riportare a galla dubbi e ripensamenti. Inizierete a lavorare con calma, ma con il passare delle ore scoprirete risorse che non pensavate di avere. Toro. 21/4 – 20/5 Fate il primo passo con lo spirito giusto, poi tutti gli altri verranno da sé. Ringraziate la Luna in Vergine, se riuscirete a selezionare le opportunità migliori. Una buona notizia nella posta: il progetto di una startup che si concretizza o un’offerta di trasferimento. Gemelli. 21/5 – 21/6 Nel lavoro rischiate di scaricare le vostre frustrazioni sulle persone che più stimate, facendo seri danni: cercate di mantenere dritta la barra. Un rapporto complicato, ma stimolante, vi insegna quanto è difficile accettare il punto di vista altrui.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna in Vergine preannuncia una serie di scelte fortunate, ma è soprattutto il trigono di Marte a Saturno a farvi gustare euforia e speranze. Pensare al futuro è un’ottima maniera per mettere alla prova la vostra ambizione e saggiarne la portata. Leone. 23/7 – 23/8 Se l’impegno è dosato con equilibrio, non incontrerete ostacoli degni di nota. L’importante è capire quando accelerare e quando rifiatare. Siete piuttosto parsimoniosi in fatto di dolcezze e smancerie, mentre il partner ne reclama da tempo. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in sestile a Venere e Marte vi omaggia di sensualità e fascino. È il momento di dichiararvi alla persona che da tempo scorrazza nei vostri sogni. Vi gratifica mostrarvi all’altezza di ciò che in giro si dice di voi: una dura impresa, ma ne vale la pena. Bilancia. 23/9 – 22/10 Siete l’anima della festa: conquistate tutti con la loquacità, grazie al Sole e a Mercurio che si pongono in congiunzione nel vostro cielo. Come per magia, sarà una di quelle giornate in cui le cose riescono facili: mettete fieno in cascina.