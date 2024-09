Sagittario, Oroscopo di ottobre 2024 secondo la divina Themis per l'amore, la salute e il lavoro. Ottobre 2024 sarà un mese pieno di contrasti e opportunità per i nati sotto il segno del Sagittario. La prima metà del mese sarà un periodo estremamente favorevole per realizzare i tuoi progetti, raccogliere i frutti del tuo lavoro e lanciarti in nuove avventure. Sarai benedetto da un’energia positiva che ti aiuterà a eccellere in tutto ciò che riguarda comunicazione, affari, viaggi e questioni legali. Tuttavia, nella seconda metà del mese, potresti sentire emergere emozioni nascoste che hai tenuto dentro per troppo tempo. Questo è il momento in cui dovrai affrontare i tuoi sentimenti, accettandoli e gestendoli in modo consapevole. Non ignorare ciò che provi, ma fai piccoli passi ogni giorno per avanzare verso i tuoi obiettivi senza cedere alla frustrazione o al nervosismo.

Amore Per il *Sagittario, ottobre 2024 sarà un mese carico di romanticismo e passione. La prima metà del mese sarà particolarmente favorevole per chi è già in coppia: ti sentirai ricolmo di energia e ispirazione, pronto a sorprendere il partner con gesti audaci e appassionati. Sarà un periodo perfetto per ravvivare la fiamma della passione e ritrovare la complicità. Per i single, l’amore potrebbe arrivare da una conoscenza inaspettata: un collega di lavoro o qualcuno che incroci nei tuoi spostamenti quotidiani potrebbe rivelarsi molto più interessante di quanto avessi immaginato. Approfitta della leggerezza e della spontaneità che caratterizzano questo periodo per lanciarti in nuove avventure romantiche. Tuttavia, dopo il 20 ottobre, l’atmosfera cambierà: le emozioni sopite potrebbero emergere e creare tensioni nelle relazioni. Cerca di evitare decisioni drastiche e, se senti la necessità di sfogarti, ricorri a metodi alternativi come lo sport o il riordino della casa.