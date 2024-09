Toro, l’Oroscopo di ottobre 2024 secondo la divina Themis per l'amore, la salute e il lavoro.

Per i rappresentanti del segno del Toro, ottobre 2024 è un mese di cambiamenti profondi e di riflessioni importanti sulla qualità della tua vita quotidiana. È il momento ideale per prendere decisioni audaci e per riorganizzare la tua esistenza in modo da creare più spazio e tempo per te stesso, riducendo le attività di routine e liberando risorse per compiti più ambiziosi. Tuttavia, è importante essere consapevoli che i cambiamenti che avvierai in questo periodo potrebbero richiedere ulteriori revisioni e aggiustamenti alla fine di febbraio o marzo 2025.

Amore

Ottobre 2024 si prospetta essere un mese di scoperte e rivelazioni nelle relazioni per il Toro. Il transito di Mercurio nel segno dello Scorpione, a partire dal 13 ottobre, influenzerà la tua settima casa astrologica, che governa le collaborazioni e le relazioni di coppia. Questo periodo potrebbe portare alla luce vecchi problemi o risentimenti che necessitano di essere affrontati. È un buon momento per chiarire malintesi, ma è importante farlo con tatto per evitare discussioni inutili.