Oroscopo di domani 2 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 2 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 2 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un incontro tanto piacevole quanto inaspettato rallegrerà presto la noiosa routine, prendete il tempo di cui avete bisogno senza lesinare. Non ponetevi in una posizione dura: se vi trovate in una discussione con i colleghi, siate diplomatici. Toro. 21/4 – 20/5 Cari amici, rimboccatevi le maniche, è un periodo di evoluzione seria, dove si presenteranno delle opportunità, ma dovrete saper scegliere. Fase perfetta per pianificare una dieta che oltre a far bene al fisico, gioverà anche alla mente. Gemelli. 21/5 – 21/6 La vitalità e la chiacchiera non vi mancano, siete sempre in pista, ma sapete anche ascoltare, specialmente dialogando con il vostro opposto. Vi farete turbare da una piccolezza che, se ci ragionate, non potrà rovinare il vostro quotidiano.

Cancro. 22/6 – 22/7 Ripensare ai momenti del passato non potrà giovare e dare la giusta carica a questa giornata che potrebbe essere densa di doverosi impegni. Riflettete su come non drammatizzare o reagire in maniera esagerata in caso di discussioni. Leone. 23/7 – 23/8 Il lavoro è al primo posto per chi, come voi, sente il bisogno di essere dalla parte della correttezza, senza quasi dare spazio al riposo. Se il prezzo per essere compiacenti in amore vi porta a reprimere le reazioni, cercate un equilibrio. Vergine. 24/8 – 22/9 Non sarà facile assumervi responsabilità sotto il profilo affettivo, dovrete mettervi in discussione più volte prima di prendere una posizione. Creando un contatto fra la vostra parte interiore e quella fisica, otterrete equilibrio e benessere. Bilancia. 23/9 – 22/10 In questo inizio d’ottobre, rafforzati dalla congiunzione Sole-Luna e dall’eclissi solare, trasformerete le ambizioni, vi sentirete forti e originali. I vostri interventi a livello professionale sono accolti da colleghi e dipendenti sempre con fiducia.