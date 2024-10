Oroscopo di domani 6 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Il vostro lato poetico vi potrebbe condurre a decisioni importanti per il futuro, se è il grande amore, mettetevi alla prova e lottate seriamente. Le vostre idee in merito al lavoro saranno più chiare e pronte a realizzarsi, ma con una certa cautela.

Il Sole e Mercurio in opposizione sono in grado di regalarvi grande energia, ma fate attenzione a non abusarne nelle discussioni serie. Attendete il momento più giusto per effettuare una scelta, agite con calma senza forzare i tempi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete baciati non solo dalle stelle, ma da tutto il firmamento, assistiti dalla fortuna in quello che fa parte dei vostri progetti futuri. Se siete in coppia, non date spazio a quella gelosia gratuita che potrebbe rovinare l’equilibrio.

Leone. 23/7 – 23/8

Per far sì che il bilancio quadri, dovrete considerare qualche sacrificio, il risparmio non è per voi cosa facile, ma il senso degli affari vi sarà d’aiuto. La correttezza a volte vi penalizza, tanto da perdere delle buone occasioni: siate più elastici.

Vergine. 24/8 – 22/9

La lucidità mentale non vi manca, ma purtroppo Giove vi è ostile e non facilita il bisogno costante di pianificare i vostri impegni. L’umore è in netto miglioramento, sfruttate questo momento per eventi piacevoli con amici e famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il potere di seduzione è la vostra carta vincente: se siete in coppia, non lo dimenticate, se single, agirete con prudenza nei nuovi incontri. Gioverà alla mente e al corpo il contatto con la natura, al posto di una palestra super accessoriata.