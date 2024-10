Oroscopo di domani 7 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Andare avanti a testa bassa nel lavoro e negli impegni vi impedisce di alzare gli occhi a guardare il cielo azzurro pensando a un po’ di relax. In amore sarete conquistati dal Cancro e la Bilancia: sinceri e affettuosi non vi deluderanno.

Intraprendenti, generosi ed estroversi, accrescerete le vostre amicizie senza alcuno sforzo, nonostante Mercurio, tanto da avere difficoltà nel gestirle. Riuscirete a far quadrare bene il vostro bilancio. Con Giove alleato, non mancherete di fortuna.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non trascurate le faccende familiari, ci si aspetta da voi una partecipazione concreta, non solo con la presenza, ma anche con l’organizzazione. Concentratevi attivamente in uno sport o un hobby, il tempo libero scaccerà i cattivi pensieri.

Leone. 23/7 – 23/8

Se in ambito professionale avete l’impressione che ci sia chi vi rema contro, non entrate in guerra, attivate una calma diplomatica, ma indagatoria. Vi confronterete con una persona di fiducia in merito a una questione che vi dà indecisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Cercando la perfezione nella storia d’amore, potrete rimanere insoddisfatti o frustrati, se le cose poi non corrisponderanno alle aspettative. La vostra mente analitica e precisa facilita la fiducia e la comprensione di colleghi o dipendenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Trovate sempre un equilibrio fra spendere e risparmiare, ora potete soddisfare qualche capriccio pur mantenendo un certo livello di stabilità. Coltivate relazioni armoniose e una comunicazione aperta con chi vi circonda, ne trarrete benessere.