Oroscopo di oggi 8 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Valutate con elasticità il vostro punto di vista: se siete di fronte a un cambiamento, potrebbe non essere conveniente tenere duro ad ogni costo. Gli affari di cuore, per chi è in coppia, vanno a gonfie vele, ma dovrete gestire la possessività.

Cancro. 22/6 – 22/7

La vostra spiccata sensibilità vi tiene in tensione. Quando si parla del vostro operato, rilassatevi pensando che c’è chi ha fiducia e crede in voi. Provate sentimenti intensi per qualcuno, ma siete assaliti da dubbi e incertezze. Prendete tempo.

Leone. 23/7 – 23/8

Non vi offendete, se vi hanno detto che siete permalosi. Il vostro atteggiamento sarebbe solo una conferma per chi ve lo ha fatto notare. Il Sole e Mercurio sono in sestile: chiarezza di idee e buona comunicazione con chi vi è accanto.

Vergine. 24/8 – 22/9

In giornata arriverà, per voi, una notizia o un incontro inaspettato che non avevate messo in conto, e questo sarà motivo di distrazione. Porterete avanti il proposito di mettere ordine in alcune cose che vi appartengono, carte, cassetti...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mercurio in Bilancia in trigono a Giove in Gemelli, un aspetto che vi renderà loquaci e piacevoli. Approfittatene con una serata in compagnia. Il rapporto di coppia si intensifica, e vi verrà una gran voglia di dargli una forma più concreta.