Oroscopo di oggi 11 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 11 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un po’ di foschia a livello umorale vi disturberà alquanto e quando è così, siete portati a rimandare proprio quello che sapete di dover fare. La debolezza e la voglia di oziare vi accompagnano, ma l’ariete che è in voi si ribella e reagisce. Toro. 21/4 – 20/5 Siete molto affidabili nei rapporti, per questo gli amici tendono a confidarsi con voi, tuttavia il rischio è di pretendere l’esclusività. A pieno ritmo nel lavoro, con difficoltà riuscite a ritagliarvi del tempo per divertimento e relax. Gemelli. 21/5 – 21/6 Saturno e Nettuno entrambi in quadrato sono aspetti fastidiosi, in quanto potrebbero portarvi a mettere in discussione i vostri pensieri e le scelte. Prenderete la decisione di fare un investimento secondo le vostre possibilità, magari un viaggio?

Cancro. 22/6 – 22/7 Prendetevi cura di emozioni e stati d’animo che potrebbero essere instabili, concedetevi qualche cosa più del solito per il vostro buonumore. La Luna, che vi governa, è in opposizione a Marte, con possibilità di conflitti e ostacoli da gestire. Leone. 23/7 – 23/8 Non trascurate i vecchi amici con il pretesto del poco tempo a disposizione, fate una telefonata, accettate un invito, promuovete un incontro. Le finanze riprendono stabilità, premiando il costante impegno e la disponibilità nel lavoro. Vergine. 24/8 – 22/9 Se siete in attesa di una risposta, eccola in arrivo, non accontenterà appieno le aspettative, ma ci andrà molto vicino, chiudendo un capitolo. Risolverete un’incomprensione familiare con un tranquillo e sincero dialogo chiarificatore. Bilancia. 23/9 – 22/10 Raggiungere alti livelli professionali è uno dei motivi per alzarvi la mattina carichi di energia. Potreste essere molto vicini alla meta. Non esprimete in maniera palese il vostro giudizio riguardo una persona con un amico comune.