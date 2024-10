Oroscopo di domani 13 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cercare di sentirvi dei leader, in ogni occasione sociale o professionale, richiede, nonostante le vostre capacità e conoscenze, una notevole energia. Se siete single da tempo, è perché, anche se inconsciamente, mirate a un amore complicato.

La percezione di ingiustizia nei vostri confronti è il frutto di una posizione di pianeti sul segno, guardatevi dentro in cerca della verità. Mercurio in Bilancia e Plutone in Capricorno vi porteranno una certa rigidità di opinione.

Oroscopo di domani 13 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Mercurio oggi vi lascerà creandovi difficoltà nel dare fiducia. Anche la disponibilità alla confidenza sarà faticosa, se non impossibile. La carica seduttiva che emanate rende l’approccio estremamente semplice, è in arrivo amore e passione.

Un evento di cronaca vi susciterà delle riflessioni profonde sul senso etico e sul valore della vita, approfondite ciò che sentite con una lettura. Imponetevi sul vostro senso del dovere, liberatevi dagli impegni e godetevi la domenica in libertà.

È un momento di grande carica e di belle opportunità, ma la parte più fragile di voi sarà piena di dubbi e indecisioni, parlate con un familiare. Se state maturando un’idea per implementare il lavoro e di conseguenza i profitti, andate avanti.

Quella sensazione di non essere apprezzati come vorreste attiva una grande voglia di migliorare per dimostrare il vostro valore. Se percepite una certa ostilità da parte di un collega o un collaboratore, con cautela chiarite.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un repentino cambio di umore potrebbe offuscare la giornata che era cominciata in maniera perfetta, non date troppo peso alle inezie. La vostra capacità nel trovare nuove opportunità di guadagno anche stavolta ha colto nel segno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete positivi e solari, approfittate di questo stato di grazia che porta la luce in ciò che fate, compresa una bella chiacchierata con un amico. Se avete qualche ora libera nella settimana a venire, portate a termine ciò che avete iniziato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere e Saturno in sestile vi impegnano nella cura di una relazione che abbia attenzioni reciproche per le necessità dell’altro. Voglia di cambiamento, il desiderio di dare una svolta al vostro quotidiano è come un chiodo fisso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata poco impegnativa, avrete tempo utile per dedicarvi a cose che spesso trascurate, contattate amici o parenti che non vedete da tanto. Se attualmente non fate allenamento fisico e vi sentite svogliati, coraggio, riprendete con grinta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Approfittate di questa serata in cui la Luna entrerà nel vostro cielo, per dedicarvi ai vostri sogni. Regalatevi del tempo per fantasticare. Se pensate che l’amore più grande, completo e coinvolgente debba ancora arrivare, ci siete quasi!