Oroscopo di oggi 14 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 14 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 14 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/ Inizio di settimana pesante per chi, come voi, mette in primo piano il senso del dovere, ma poi alla fine rischia di rallentare per pigrizia. Avrete contatti con persone che contano, per la vostra professionalità e la naturale empatia. Toro. 21/4 – 20/5 Rimanendo fermi nelle vostre convinzioni, potreste mettere in crisi il giudizio di chi vi stima, abbandonate l’orgoglio e valutate con onestà. Il partner vi prende per la gola, sapendo che il vostro punto debole è il buon cibo. Cercate di mediare. Gemelli. 21/5 – 21/6 Nonostante la vostra innata cautela, sarete pronti non solo a sognare, ma piuttosto a realizzare con tenacia ciò che custodite nella mente e nel cuore. Per i single avverranno incontri sorprendenti, che potrebbero non essere vissuti solo come avventure.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con il transito del Sole in quadratura a Marte, è probabile che non vi sentiate in buona sintonia con voi stessi, evitate conflitti ingiustificati. Scegliete, se possibile, di operare in una situazione appartata e silenziosa per un miglior esito. Leone. 23/7 – 23/8 Verrete contattati per assolvere un compito che esula da ciò di cui vi occupate di solito. Potrebbe essere interessante, anche se saltuario. Se verrete invitati a un compleanno o ricorrenza, non potete mancare, farete una conoscenza stimolante. Vergine. 24/8 – 22/9 Sarete soddisfatti quando verrà puntualizzata la vostra maniacale precisione, perché il risultato ottenuto non poteva essere migliore. La possessività sarà la scintilla che farà accendere la fiamma dello scontro nel legame d’amore. Bilancia. 23/9 – 22/10 Ci saranno sorprese destinate a lasciare il segno, che sia in amore, nelle amicizie o nel mondo spirituale. Vi sentirete vivi ed empatici. Andate avanti nel lavoro con la forza di sempre, per raggiungere quello che desiderate da tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11 Riuscirete a gestire al meglio un problema lavorativo, grazie alla capacità di percepire l’altro e alla diplomazia in cui siete maestri. Il doppio trigono di Marte e di Saturno vi aiuterà a tenere testa a situazioni anche difficili. Sagittario. 23/11 – 21/12 Vista la tendenza di voler essere sempre presenti e informati su tutto, vi troverete coinvolti in un complotto fra amici del vostro gruppo. Le stelle vi consigliano di non accettare sempre ciò che vi viene chiesto, si può dire anche di no. Capricorno. 22/12 – 20/1 Se vi sentite assaliti dalla pressione nel lavoro e dal timore di non riuscire a rispettare i tempi, sarà utile il confronto con un collega. Avere Marte dissonante può creare disarmonia, facilità a reagire in modo eccessivo alle provocazioni. Acquario. 21/1 – 19/2 Con il Sole in Bilancia in trigono a Giove in Gemelli, vi sentirete in pace con il mondo, espansivi come sempre, capaci di interagire con chiunque. La fantasia è ciò che vi aiuta nel solito tran tran quotidiano, cominciate a programmare un viaggio. Pesci. 20/2 – 20/3 Luna in congiunzione con Saturno, transito delicato per voi: le emozioni dettate dalla Luna si scontrano con la rigida realtà di Saturno. Il cuore dei single vivrà momenti di fragilità emotiva, ma anche di sfrenato romanticismo vittoriano.