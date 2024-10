Oroscopo di oggi 15 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Se non avete già un ruolo lavorativo emergente, sarà proprio quello a cui aspirerete. La cultura e l’esperienza vi accompagneranno alla vetta. Con dolcezza e metodo, portate il partner sempre nella vostra direzione: attenti a non esagerare.

Evitate di generare quel vortice d’insicurezza che rischia di mettere in dubbio le vostre certezze, cercare la perfezione a volte crea danni. I risparmi torneranno a crescere, anche se di tanto in tanto dovrete fare una cernita delle priorità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sarete spesso tentati di nascondere i vostri pensieri per timore di essere giudicati o fraintesi, questo non vi aiuterà nella comunicazione. Se siete single, avvertirete un senso di leggerezza nel vivere le avventure che si dovessero presentare.

Leone. 23/7 – 23/8

Se non tutto va come previsto, non abbattetevi pensando che la sfortuna vi perseguiti, a volte dietro una sconfitta si nasconde una bella opportunità. Venere in Scorpione, opposta a Urano in Toro, potrebbe crearvi calo di fiducia e frustrazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete programmato per filo e per segno questo martedì, preparatevi a qualche piccolo cambiamento senza che questo vi rovini l’umore. Usate la diplomazia per mediare le situazioni di contrasto in casa, è importante la vostra presenza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per chi è solo gli incontri interessanti non mancheranno, ma le stelle raccomandano di non pretendere troppo presto impegni a lungo termine. Chi è innamorato potrà gettare le basi per un dialogo aperto e sincero basato sulla complicità.