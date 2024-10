Oroscopo di domani 18 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Se siete single, è perché non avete voglia di frequentare persone senza certezze, ma se siete innamorati, ecco nascere il desiderio di fermarvi. Il contesto professionale vi porterà un maggiore carico di impegni, ma non tiratevi indietro!

Grazie alla vostra tipica prudenza, potrete fare qualche passo in più del previsto verso obiettivi volti a un nuovo ingresso di denaro. Passionali e seduttori, tenterete approcci rischiando di finire in situazioni non troppo lineari.

Per voi che avete sempre una certa prontezza di gestione nelle situazioni complicate, troverete qualche difficoltà nei rapporti professionali. Le storie d’amore, se siete in coppia, subiranno qualche scossone, poi tutto scorrerà meglio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sentirete l’impulso di cambiare tutto ciò che sentite fossile e stantio, la forza di farlo non vi manca, il desiderio d’indipendenza nemmeno. Le stelle saranno per voi amiche e alleate che vi sosterranno nella miglior scalata al successo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il passaggio di Venere nel vostro segno aumenterà la profondità dei sentimenti e il bisogno di fare uscire finalmente gli scheletri dall’armadio. Buone possibilità di portare avanti le vostre idee riguardanti un progetto ambizioso in altra sede.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opportunità di dare movimento a un sistema di vita troppo regolare e monotono vi sarà offerta in una circostanza imprevedibile e casuale. Avvertirete grandi slanci del cuore e disponibilità, sarà così che il legame d’amore si consoliderà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarete già in modalità fine settimana, l’umore si alleggerisce e la fantasia è già all’opera per fare programmi in famiglia o con gli amici. Le ultime cose prima di terminare impegni e doveri sono sempre le più pesanti, ma non rimandate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riceverete le confidenze e lo sfogo di un amico, l’ascolto che gli darete vi condurrà a una profonda riflessione e a un’opportunità di crescita. I trigoni di Mercurio e di Marte vi porteranno a immaginare delle proposte audaci e innovative.