Oroscopo di oggi 19 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 19 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 19 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Cambiamenti e incertezze potrebbero essere elementi di disturbo, ma se riuscirete a farne buon uso, potranno portare una nuova consapevolezza. Fate un’eccezione e aiutate qualcuno che ha bisogno di voi, anche se non vi piace come amico. Toro. 21/4 – 20/5 Prendetevi una pausa dall’intenso lavoro che state svolgendo, vi restituirà la giusta lucidità per completare tutto nella maniera migliore. Dovrete perdonare chi vi ha ferito, mettendo da parte l’orgoglio che spesso causa malintesi. Gemelli. 21/5 – 21/6 Può accadere che siate incerti sulla decisione da prendere, mandando in crisi il vostro lato più fragile, ma non lasciatevi condizionare. Se vivete un rapporto di coppia, ricordate di lasciare all’altro la stessa libertà che chiedete per voi.

Cancro. 22/6 – 22/7 La giornata richiede pazienza. Se non vi sentite al massimo, combattete l’umore avverso con un pizzico di vitalità e un bel sorriso smagliante. Potrebbero verificarsi delle incomprensioni in famiglia, chiaritele senza fare la parte delle vittime. Leone. 23/7 – 23/8 Un parere espresso dalla persona di cui vi fidate non dovrete sentirlo come una critica, gestite l’orgoglio e lo spirito di contraddizione. Non perdete il controllo delle vostre finanze, è una fase in cui dovrete risparmiare per il futuro. Vergine. 24/8 – 22/9 Finalmente oggi sarà possibile allentare la presa di una settimana impegnativa. Alleggeriti dagli impegni, godrete di un riposo ristoratore. Se siete innamorati, vi servirà essere più elastici per ottenere ciò che desiderate dall’altra metà. Bilancia. 23/9 – 22/10 I quadrati di Marte e Plutone risvegliano le ambizioni e vi spingono a primeggiare, ma le sfide vi costringeranno a cambiare piani già elaborati. Una gita fuoriporta sarà il giusto toccasana per chiudere una settimana di stanchezza e tensione.

Scorpione. 23/10 – 22/11 Seguite la vostra vena anticonformistica per superare un ostacolo, la capacità di intervenire al momento giusto sarà di certo risolutiva. La buona salute del vostro conto in banca sarà stabile da quando farete i conti con meno ottimismo. Sagittario. 23/11 – 21/12 Siete sempre pronti a dare una mano a chi ve la chiede, potrebbe esserci, per questo, un cambiamento nei programmi di questo fine settimana. Attiverete la vostra capacità manuale per apportare delle migliorie al vostro spazio abitativo. Capricorno. 22/12 – 20/1 Approfittate della Luna in trigono a Plutone, è un aspetto che vi permetterà di chiarire in maniera molto diretta ciò che avete in sospeso. La compagnia delle persone a voi care sarà il miglior modo per scaricare le tensioni di questi giorni. Acquario. 21/1 – 19/2 La vostra natura gioiosa oggi potrebbe essere in ribasso, a causa di tensioni e stanchezza accumulate. Regalatevi un’oasi di benessere. Siate presenti e seguite con regolarità le vicende familiari per non rischiare di esserne estromessi. Pesci. 20/2 – 20/3 Date libero sfogo alla vostra fantasia, al senso artistico e creativo. Se siete patiti per la fotografia, godrete degli spazi aperti e panoramici. Non date ascolto alle chiacchiere che circolano su di voi, probabilmente è solo un po’ d’invidia.