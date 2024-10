Oroscopo di oggi 22 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 22 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 22 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 In questo martedì evitate di entrare in conflitto con chi potrebbe provocarvi solo per il gusto di vedere la vostra reazione. Mantenete la calma! Sarete tentati di rimandare un compito assegnatovi, ma il pensiero di sbagliare vi farà desistere. Toro. 21/4 – 20/5 Grinta e potere nel lavoro vi daranno la forza per superare alcune difficoltà procurate da chi non è professionalmente alla vostra altezza. Si creerà una buona opportunità per fare amicizie stimolanti e utili anche per la vostra attività. Gemelli. 21/5 – 21/6 La giornata potrebbe venire disturbata da pensieri che si affollano nella mente, ma dopo un buon caffè, riuscirete a dare la giusta priorità agli impegni. Sarete suscettibili alle cose che vanno contro al vostro modo di pensare, moderate le reazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7 Marte è stabile nel vostro segno, e in collaborazione con Saturno, vi incoraggia a prendere decisioni e ad accettare le sfide, con grinta. Amori instabili e passeggeri, evidentemente non è il momento per i single di intrecciare rapporti. Leone. 23/7 – 23/8 Non trascurate il sonno: se dormite poco e in maniera agitata, non avrete la giusta carica al mattino. Aiutatevi con un integratore naturale. Vi capiterà di partecipare a un incontro fra amici, approfittatene per scaricare le tensioni Vergine. 24/8 – 22/9 “Non tutte le ciambelle riescono col buco”, il vecchio detto deve farvi pensare che anche a voi perfezionisti può capitare qualche inconveniente. Cogliete al volo alcuni sprazzi di sole, regalandovi del tempo all’aria aperta magari in campagna. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il Sole è in quadratura a Plutone, e questo oggi significa dover raddrizzare tutto quello che non va, quindi affrontate di petto una questione. I vostri moduli di comportamento non sono dei migliori, in questa fase affinare la tecnica sarà vincente.