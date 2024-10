Oroscopo di domani 26 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Mantenere la calma e gestire le reazioni costituirà per voi l’attività più gratificante, non solo ne sarete orgogliosi, ma stupirete chi vi conosce. Affrontare da soli i problemi non è sempre facile, se possibile appoggiatevi a una spalla amica.

Il livello di coscienza, in voi, aumenta sensibilmente, quindi il desiderio di abbandonare vecchie abitudini per creare un nuovo stile di vita. Se lo stato emotivo diverrà un po’ instabile, cercate di tradurre tale sensazione in movimento.

Con Giove in sestile e la Luna congiunta, sarete ambiziosi in tutto, specialmente nella carriera per la quale avete determinazione e buon fiuto. L’intesa fisica e mentale con la persona del cuore sarà buona e duratura, ma non provocatela.

I single avranno la possibilità d’incontrare l’altra metà della mela, chi è in coppia vivrà un’intesa così complice da azzerare le incomprensioni. Non fatevi assalire dalla pigrizia autunnale, chi vi è vicino si aspetta più presenza e proposte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mercurio nel vostro cielo vi darà una mano a effettuare delle scelte. Se farete attenzione a non scatenare conflitti nella professione, non ve ne pentirete. Vedete il denaro come simbolo di successo, e per questo siete sempre alla ricerca di opportunità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non dubitate delle vostre capacità, non sempre il valore che vi appartiene sarà riconosciuto o premiato, andate avanti seguendo l’istinto. Saturno e Nettuno quadrati vi daranno una sensazione d’incertezza e precarietà temporanea.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Marte in Cancro non ha sufficiente potere per combattere i problemi, coscienti di questo dovrete fare appello alla vostra forza di volontà. Se agirete in maniera troppo testarda nelle decisioni, potrete trovare vari ostacoli e difficoltà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sabato all’insegna dello svago e degli incontri con amici, scaricate l’accumulo della stanchezza settimanale in diversivi, gite e picnic. Dedicatevi a spese per cose utili e che vi servono, ma anche a quelle che soddisfano la vostra vanità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Arriva una bella ondata di energia rinnovatrice, ma non solo sognante come spesso vi accade, piuttosto sarà concreta e con idee realizzabili. Urano e Plutone in sestile vi aiuteranno a capire quali sono i cambiamenti migliori da attuare.