Oroscopo di domani 28 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La comunicazione sarà di certo il vostro punto di forza, sia nell’attività sia nelle amicizie dove però potreste imbattervi in invidie e gelosie. Sempre disponibili all’aiuto, dovrete stare attenti a non farvi saccheggiare da chi non ha scrupoli.

Marte e Plutone in quadratura creano stimolanti sfide e cambiamenti creativi, ma anche qualche disaccordo, irritabilità e sbalzi d’umore. Gli amici veri saranno sempre una parte importante nella vostra vita, come voi lo siete per loro.

Sarete abbastanza carichi per affrontare la settimana che si preannuncia non solo densa di impegni, ma anche con qualche noia da risolvere. Un vivace scontro nella coppia scatena una reazione vulcanica, ma per fortuna si risolverà in breve.

Non fidatevi della prima impressione, il vostro animo gentile a volte non vi mette in guardia da persone senza scrupoli né etica morale. La vostra fantasia di segno d’Acqua, guardando avanti, potrà stupire chi vi conosce e vi ama.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Respirate un’aria leggera intorno a voi che vi dà ottimismo. La verità è che siete molto vicini alla realizzazione di quello in cui speravate. La vostra mente sarà in cerca del miglior modo per sfruttare le capacità per poi metterle in pratica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Proprio perché siete così curiosi e interessati sempre a nuove cose, potreste risultare incostanti ai danni, particolarmente, del lavoro. Disponibilità, empatia e collaborazione faranno di voi i colleghi che tutti vorrebbero avere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La grande vitalità che vi regala Plutone sarà come una miccia, pronta a far esplodere ciò che avete tenuto compresso a lungo dentro di voi. In amore vi sentirete demotivati, nonostante il successo che vi circonda e l’invidia degli altri.

Acquario. 21/1 – 19/2

All’orizzonte interessanti colpi di scena in ambito professionale. Approfittate di questa situazione con il giusto tempismo, abilità e coraggio. È giunta l’ora in cui sarete messi al muro, dovendo prendere una decisione riguardante il futuro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venere in Sagittario in quadratura a Saturno in Pesci vi porterà sfiducia nel prossimo, non vorrete consigli e vi fiderete solo di voi stessi. Portate avanti gli impegni più possibile in questi giorni, per godere poi di un ottimo fine settimana.