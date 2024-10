Oroscopo di domani 30 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 30 ottobre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 30 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Si renderà indispensabile fare ordine sul tavolo di lavoro, e fino a quando non sarà fatto continuerà a regnare il caos nella testa: agite! Sta iniziando un periodo di grande creatività, che vi porterà a trascurare gli impegni quotidiani. Toro. 21/4 – 20/5 Forti e affidabili come siete, avvertirete in maniera eccessiva il peso di persone che confidano, troppo spesso, nella vostra disponibilità. Se il sogno della notte scorsa vi è rimasto addosso come una realtà, non fatevi suggestionare. Gemelli. 21/5 – 21/6 Un bel transito vi accompagna, la Luna in trigono con Giove fa soffiare il buon vento dalla vostra parte, mettendo a segno ciò che sperate. Siete degli idealisti, ma avete un bel senso pratico, questa combinazione permette buoni risultati.

Cancro. 22/6 – 22/7 Rinviate le decisioni professionali. Scegliendo un momento diverso, si creeranno nuove interessanti opportunità, le prospettive saranno vincenti. Se avete bisogno di lamentarvi di ciò che non vi piace in famiglia, fatelo ma con diplomazia. Leone. 23/7 – 23/8 L’influenza favorevole di Venere e Giove addolcisce l’umore di questo mercoledì disturbato da Mercurio e Urano, che possono generare dubbi. Ci saranno piacevoli novità in famiglia, possibile che aumenti o che si aggiunga un ospite inatteso. Vergine. 24/8 – 22/9 Una situazione nell’ambiente lavorativo vi spingerà a fare pesi e misure della vostra posizione, ma sarà importante attendere prima di agire. Esprimetevi in maniera più aperta e affettuosa nel rapporto a due, la dolcezza è come un boomerang. Bilancia. 23/9 – 22/10 Siete proprio nati con la camicia, tutto sembra andare a gonfie vele, anche ciò che non dipende dalla vostra abilità si delinea come un successo. Chi vive in due dovrà stare attento a non restare impigliato nella rete di un’attrazione fatale.