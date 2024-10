Oroscopo di oggi 31 ottobre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 31 ottobre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 31 ottobre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Umore sottotono e poca voglia di essere coinvolti in situazioni complicate, ma la giornata saprà sorprendervi e in breve tornerà il sereno. Il vostro spirito goliardico e creativo vi spingerà a organizzare un’uscita divertente fra amici. Toro. 21/4 – 20/5 Giornata pigra e lenta, assecondate il vostro istinto e procedete con una marcia bassa, riuscirete comunque a portare a termine i vostri impegni. Periodo favorevole, se siete liberi e lanciati alla conquista, sfoderate le vostre armi migliori. Gemelli. 21/5 – 21/6 Se state vivendo un rapporto di coppia stabile, avrete bisogno di conferme, in questo frangente è come se venissero meno le vostre certezze. Nell’ambiente lavorativo sapete imporvi con un ruolo da leader, non mancherà la stima dei colleghi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una buona combinazione di pianeti vi farà diventare più forti e vincenti soprattutto nel vostro lato più fragile e vulnerabile: la sensibilità. Prendetevi del tempo di fronte a una difficoltà, la soluzione arriverà presto e senza alcuno sforzo. Leone. 23/7 – 23/8 Se siete in attesa di una risposta, l’esito di un esame o di un colloquio, arriva il momento sperato. La possibilità di evoluzione è a portata di mano. Sarete completamente centrati su ciò che dovete fare senza il timore di sentirvi inadeguati. Vergine. 24/8 – 22/9 Un collega potrebbe essersi espresso in modo ingiusto nei vostri confronti, ma c’è chi prenderà le vostre difese risolvendo l’incidente. Uno scontro familiare sarà motivo di malumore, ma il saldo legame cancellerà ogni rancore residuo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sarete annoiati dal ripetitivo scorrere dei giorni. Nel lavoro, ma anche nel privato, troverete irritanti le disquisizioni inutili e superficiali. Il vento gira, e in men che non si dica, troverete la giusta carica per volgere le cose a vostro favore.