Oroscopo di domani 2 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Sabato produttivo. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase non sarà esaltante, ma avete delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti.

Umore ombroso, con la Luna in opposizione. Però vi consolerete con i conti che tornano, rimpinguando il gruzzolo e sognando pure il grande amore. Fareste meglio a mollare gli ormeggi, invece di pretendere certezze che il partner non potrebbe darvi.

Giornata poco dinamica, insolita per voi. L’attenzione è rivolta all’ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Non sottovalutate le esperienze fatte e procedete senza cedimenti. Mieterete un consenso dietro l’altro.

Gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con una chance fortunata per un ruolo da ricoprire che promette soddisfazioni. Sfoderate la grinta, se avete delle ambizioni da soddisfare e soprattutto se ci tenete alla professione.

Potreste ricevere notizie in merito a una domanda di lavoro, oppure avere la buona nuova che l’aumento di stipendio è stato accettato. Non sottovalutate idee e intuizioni, che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate.

È sufficiente guardarvi dentro, ritrovare la guida interiore, per recuperare serenità e saggezza. Nell’impresa vi sostiene il trigono Mercurio-Marte. Le circostanze vi remano contro? Avete sufficiente lucidità, per non farne un dramma e non gettare la spugna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le vacanze sono ormai un lontanissimo ricordo? Potreste valutare l’idea di rispolverarlo e partire senza programmi questo fine settimana. Avete molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare. Non pensateci troppo, il tempo stringe!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La famiglia è unita e pronta per affrontare un progetto consistente. Fate in modo che la cura del particolare non vi precluda la visione d’insieme. Potete contare sulla stima, il sostegno e l’amore totali della vostra dolce metà, se siete innamorati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Intuizione e logica vanno di pari passo. Scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e trovate soluzioni provvidenziali ai problemi. Siete nella condizione ideale per affrontare esami, colloqui o per proporvi per incarichi di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se siete in carriera... fate attenzione, non è il caso oggi di alzare la voce. L’amore è intrigante anche nelle unioni di vecchia data. Flirt a iosa. Progettualità intensa, ma per realizzare ciò che avete in mente, occorre tempo, fatevene una ragione.

Pesci. 20/2 – 20/3

La serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell’animo. Vivete la giornata a cuor leggero. Avete la possibilità di riuscire con poco sforzo. Tenete gli occhi ben aperti, per non perdere l’appuntamento con la fortuna, magicamente dalla vostra.