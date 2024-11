Oroscopo di oggi 5 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

L’umore registra il passaggio della Luna e di Venere opposti, facendosi più cupo. Non illudetevi di poter ottenere senza sforzo tutto ciò che volete. Avete idealizzato un amore, una persona, e faticate ad accettare che come tutti gli umani abbia dei limiti.

La giornata si preannuncia fluida. Il senso critico sarà una guida affidabile, utile per arginare imprudenze e distrazioni nella gestione economica. Siete provvisti di “strumenti” dialettici efficaci, approfittatene per proporre alcune idee innovative.

Congiunta a Venere, la Luna in Sagittario vi assicura una quantità di benefici. Siete brillanti, appassionati e socievoli, chi potrebbe non amarvi? Se affrontate con lo spirito giusto, anche nelle questioni più spinose riuscirete a scoprire il lato buono.

Congiunta a Venere, la Luna vi offre il suo appoggio incondizionato in fatto di viaggi, amore e studi. Per i single, occhio ai nuovi incontri. Se state meditando un trasferimento o un cambio nelle materie di studio, decidetevi e procedete pure.

In amore offrite e chiedete sincerità. L’attrazione per storie impossibili potrebbe farvi perdere l’occasione di vivere un rapporto tranquillo. Nel lavoro c’è qualche contrarietà: senza perdere la calma, adeguate i programmi alla situazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un equilibrato dosaggio di senso pratico e inventiva sarà la formula efficace per portare avanti le incombenze quotidiane o le nuove iniziative. Un po’ d’attenzione nella gestione economica potrà evitarvi spese non necessarie e uscite eccessive.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete abbastanza coraggio ed entusiasmo, da sorvolare sull’influsso di Nettuno, che dai Pesci confonde e agita le acque fra le mura domestiche. È meraviglioso amare e sentirsi amati. Godetevi tale sensazione e non permettete a nessuno di intromettersi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono voluti tempo e impegno, per recuperare l’intesa con chi amate o riacquistare l’equilibrio interiore. Assaporate questo momento di tranquillità. Nell’attività gli alti e bassi vi suggeriscono di fare una pausa, perché si attivino ingegno e inventiva.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sono le condizioni per incontrare la persona giusta, migliorare l’affiatamento nella coppia, attirare l’attenzione per l’equilibrio che dimostrerete. Se i colleghi si impuntano per delle sciocchezze, usando molto tatto, riuscirete a entrare in sintonia con loro.

Pesci. 20/2 – 20/3

La routine appare soffocante con le sue regole e gli orari da rispettare? E se per un giorno lasciaste perdere tutto e tutti, e vi concedeste di poltrire? Alcune situazioni poco simpatiche richiedono intelligenza, calma e sicurezza, per essere affrontate al meglio.