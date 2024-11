Oroscopo di domani 10 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 10 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Dopo il dinamismo dei giorni scorsi, accoglierete con piacere una domenica dai ritmi pacati e apparentemente priva di scosse e di novità. Tenete le antenne alzate, per captare i segnali che potrebbero aiutarvi a far luce su una questione oscura. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna è dalla vostra parte. Ideale per riscattarvi dalle incertezze che vi hanno tenuto in stallo. Tutto è bene, quel che finisce bene. Cambiando ambiente, modificherete in meglio atteggiamenti, abitudini e schemi fissi di pensiero. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna disarmonica a Mercurio vi complica la vita, finendo per dare una decisa spallata all’ottimismo e all’umore. Temporaneo calo della comunicativa. Una cena con gli amici risolleva lo spirito e mette al bando la malinconia. Non rinunciate per pigrizia.

Cancro. 22/6 – 22/7 Via musi lunghi, via malumori! La malinconia viene spazzata lontanissimo da un’ondata di emozioni forti, da cavalcare sulle ali della fantasia. Mettere in chiaro i problemi crea un certo caos, ma permette di voltare pagina una volta per tutte. Leone. 23/7 – 23/8 La risposta per un finanziamento si fa attendere? Non è un buon motivo per scoraggiarvi e prevedere un insuccesso. Pazientate, arriverà a breve. Preoccupazione per una relazione inconfessabile, che vi sta prendendo troppo il cuore e la mano. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna e Mercurio fanno man bassa della razionalità, facendovi precipitare in un universo caotico e malfermo. Delusione per un progetto sfumato. Se prendete ogni cosa con esagerata serietà, anche le banalità diventeranno dei motivi di conflitto. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un’atmosfera di pacata serenità vi accompagnerà lungo il cammino, aiutandovi a fare tesoro delle soddisfazioni e a rincorrere sogni più grandi di voi. Nuove emozioni per il cuore. Scosse positive per risvegliare un rapporto “appisolato” dal torpore.