Oroscopo di oggi 11 novembre 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Non serve rimuginare su questioni che non vi riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascurate faccende più importanti. Riflessioni profonde. Guardate le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possano falsare la realtà.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna rende scorrevole il quotidiano e i risultati non mancheranno. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita di ogni giorno apparirà stimolante. Tra gli amici andate fortissimo, ritrovarvi al centro dell’attenzione è una vitamina per l’autostima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma se l’affetto è profondo, non andate a dormire con il broncio, prima fate la pace. Sdrammatizzare le situazioni consente di vivere più felici. Siete maestri in questa arte, applicatevi.