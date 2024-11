Oroscopo di oggi 12 novembre 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grande come sempre la vitalità, e anche il vigore fisico mantiene tutta la sua esplosività. Oggi però sentite il bisogno di appartarvi, di riflettere. Possedete un sex appeal irresistibile, che forse spaventa e intimorisce più che dare il via libera.

Toro. 21/4 – 20/5

La tranquillità e la vita regolare sono un toccasana contro gli attacchi di Marte contrario. In casa e in famiglia oggi la situazione è sotto controllo. Negli acquisti attenzione a offerte civetta e spese sconsiderate. Fase ideale per iniziare una dieta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Possibili altalene d’umore, con momenti d’irrequietezza e rifiuto dei ritmi noiosi e ripetitivi. Voglia di emozioni coinvolgenti da gestire con prudenza. Se vi metterete nell’ottica della riflessione, la vita pratica ne trarrà vantaggio. Contrasti familiari.