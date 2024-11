Oroscopo di domani 15 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Venerdì all’insegna del dolce far niente. Considerando che il periodo è di fuoco, trascorrere delle ore così è quanto di meglio potreste desiderare. Godetevi la sensazione d’intimità e di pace che lavorando in profondità ispirerà comportamenti e scelte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bene gli studi e le amicizie come i progetti di collaborazione. Speranze e preoccupazioni per una relazione appena iniziata. Se son rose...Per rasserenarvi, cambiate ambiente per un po’ e distraetevi. Gli amici vi aspettano a braccia aperte!

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera non particolarmente costruttiva per il lavoro. Tuttavia il momento appare ideale per rivedere i desideri e pianificare il futuro. In teoria cercate serenità ed equilibrio, ma se qualcuno vi punge sul vivo, avete reazioni inaspettate.

Vergine. 24/8 – 22/9

La routine vi va stretta? Cercate nuovi canali di espressione, seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così così. Un trigono risolutorio della Luna rilancia le sorti amorose. Avventure dal sapore dolce e speziato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita affettiva è coinvolgente, i single vanno a ruba. Il rapporto di coppia nel bene e nel male è vivace. Forse chiedete troppo al vostro cuore. Un buon periodo per investire denaro o per aspettarvi delle entrate extra. Desiderio di affermazione.