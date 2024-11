Oroscopo dei tarocchi di novembre 2024 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Scopri le previsioni di Thalys.

Venere in Sagittario ti spinge a espandere i confini del cuore. La carta de Il Carro suggerisce di prendere l’iniziativa. Se sei in coppia, questo è il momento ideale per proporre un'avventura con il tuo partner, come una gita spontanea o una serata speciale. Lascia spazio alla spontaneità e scopri nuove esperienze insieme per ravvivare la relazione.

L'Ariete è in un periodo di grande determinazione e crescita personale. La carta de Il Carro rappresenta il trionfo sulle avversità e l’abilità di dirigere la propria vita con sicurezza e coraggio. Con Venere in Sagittario, l’avventura è la tua parola chiave. Sfrutta questa energia per esplorare nuovi orizzonti, sia in amore che nella carriera, e per dedicarti al benessere.

Venere in Sagittario stimola la tua ambizione e ti offre opportunità per crescere finanziariamente. Il Carro indica che, con determinazione, puoi liberarti di vecchi debiti e avviare collaborazioni commerciali fruttuose. Se hai un progetto imprenditoriale in sospeso, è il momento giusto per agire e investire nella tua crescita.

Il Carro segnala un’energia fisica e mentale elevata, ma è essenziale ascoltare i segnali del corpo. Se senti stanchezza, prendi una pausa e pianifica attività rilassanti, come passeggiate o meditazione all’aperto. La qualità del sonno è fondamentale: migliora la tua routine notturna per ricaricarti completamente.

Non esitare a richiedere un prestito per realizzare un sogno o espandere la tua attività. Le stelle sono dalla tua parte, specialmente per idee innovative o viaggi di lavoro.

Toro (20 Aprile - 20 Maggio)

Carta principale: Il Giudizio

Novembre porta al Toro un momento di riflessione e decisioni importanti. La carta de Il Giudizio simboleggia una fase di valutazione e rinascita, in cui sei chiamato a rivedere i tuoi progressi e le tue relazioni con obiettività. Con Venere che passa dal Sagittario al Capricorno, l’equilibrio tra avventura e stabilità è la chiave per trovare una nuova direzione.

Amore

Il Giudizio e il transito di Venere indicano un momento cruciale per le relazioni. All'inizio del mese, l’energia del Sagittario ti invita a uscire dalla tua zona di comfort e a esplorare nuove opportunità romantiche. È il momento perfetto per incontrare persone diverse e scoprire nuovi orizzonti emotivi.

Verso la fine del mese, con Venere in Capricorno, il desiderio di stabilità prende il sopravvento. Per chi è in coppia, la carta de Il Giudizio suggerisce di riflettere sulla relazione e valutare cosa funziona e cosa potrebbe essere migliorato. Scrivere i tuoi pensieri su un diario ti aiuterà a raggiungere chiarezza e a prendere decisioni consapevoli per rafforzare il legame o apportare cambiamenti positivi.

Salute e Benessere

Il Giudizio invita a rinnovare le tue abitudini e a trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. Dedica tempo alle attività che ti fanno sentire bene, come suonare uno strumento, fare yoga o praticare un hobby creativo. Riconnettersi con vecchie passioni può fare la differenza nel tuo benessere generale.

Questa carta ti spinge anche a riflettere sulle scelte passate e ad adottare abitudini salutari che hanno funzionato per te. Il tuo benessere mentale ed emotivo migliorerà concentrandoti su ciò che ti porta gioia.

Lavoro e Finanze

Il Giudizio ti spinge a essere chiaro e specifico riguardo ai tuoi obiettivi finanziari. Definisci le tue intenzioni in modo dettagliato, stabilendo importi precisi per raggiungere ciò che desideri, come un abbonamento in palestra o una vacanza rilassante. Prima che Mercurio diventi retrogrado il 26 novembre, fai chiarezza sui tuoi piani per evitare ritardi o malintesi.

La carta ti suggerisce anche di rivedere le tue scelte passate e di imparare dagli errori per costruire una base finanziaria più solida e stabile. Con una pianificazione attenta, potrai raggiungere la sicurezza economica che cerchi.

Gemelli (21 Maggio - 20 Giugno)

Carta principale: La Luna

Novembre sarà un mese di esplorazione e introspezione per i Gemelli. La carta de La Luna simboleggia misteri nascosti e invita a guardare oltre le apparenze. Con Mercurio e Venere in Sagittario, il desiderio di avventura sarà forte, ma La Luna ti incoraggia a seguire l’istinto e a fidarti delle tue sensazioni, esplorando nuove possibilità con curiosità e attenzione.

Amore

Con l’energia di Mercurio e Venere in Sagittario, l’amore si trasforma in un’avventura romantica. La Luna suggerisce che potrebbero emergere passioni inaspettate, soprattutto durante la Luna Piena del 16 novembre nel tuo segno. Se sei single, goditi il momento e non pensare troppo al futuro. Non tutte le connessioni devono diventare "l’amore della tua vita"; alcune esperienze sono semplicemente tappe importanti nel tuo viaggio emotivo.

Per chi è già in coppia, l’influenza de La Luna può portare alla luce desideri nascosti o sentimenti latenti. Usa questo periodo per migliorare la comprensione reciproca e per esplorare nuove attività insieme. Sii aperto e flessibile, evitando di prendere troppo sul serio eventuali malintesi. La chiave è rompere la monotonia: prova un’uscita in un bar alla moda o visita un museo mai esplorato.

Salute e Benessere

La Luna invita a prendersi cura della mente e dello spirito con riflessione e calma. Novembre è un momento ideale per praticare la meditazione o attività rilassanti, bilanciando l’energia esterna con momenti di introspezione. Con Mercurio retrogrado in arrivo, evita decisioni drastiche per quanto riguarda il tuo stile o aspetto. Focalizzati su attività che calmino la mente, come passeggiate serali o respirazione profonda.

Mantieni un approccio semplice alla vita quotidiana, riducendo gli impegni e concentrandoti sul benessere interiore. Trova il tempo per ricaricarti e coltivare la serenità.

Lavoro e Finanze

La Luna Piena del 16 novembre porta alla luce i risultati del tuo impegno passato, illuminando le tue capacità finanziarie. La Luna simboleggia chiarificazione e illuminazione, suggerendo che i tuoi sforzi degli ultimi due anni possono finalmente portare frutti concreti. Approfitta di questo periodo per raccogliere i profitti e ottenere riconoscimenti per il duro lavoro svolto.

Con l’arrivo di Mercurio retrogrado a fine mese, presta particolare attenzione alle questioni economiche e ai contratti. Evita decisioni impulsive e pianifica accuratamente i tuoi passi, approfittando della chiarezza offerta dalla Luna Piena per rivedere i tuoi piani finanziari.

Cancro (21 Giugno - 22 Luglio)

Carta principale: La Papessa

Novembre è un mese di introspezione e saggezza interiore per il Cancro. La carta de La Papessa rappresenta la connessione con le proprie emozioni e l’intuizione profonda. Con la Luna Nuova in Scorpione e Venere in Sagittario, sei chiamato a esplorare i tuoi sentimenti e a comprendere meglio ciò di cui hai bisogno nelle relazioni e nella tua vita quotidiana. Ascolta la tua voce interiore e lascia che la tua intuizione ti guidi verso scelte ponderate.

Amore

In amore, La Papessa riflette la profondità emotiva del Cancro. Con la Luna Nuova in Scorpione, le emozioni emergono in superficie, rendendo questo il momento ideale per riflettere su ciò che cerchi veramente in una relazione. Se sei single, prendi un quaderno e annota i tuoi desideri e le qualità che desideri in un partner. Questo esercizio ti aiuterà a ottenere chiarezza e a manifestare la persona giusta, soprattutto verso la fine del mese, quando un incontro speciale potrebbe cambiare il tuo percorso.

Per chi è in coppia, Venere in Sagittario ti incoraggia a uscire dalla routine e a condividere esperienze nuove con il partner. Potrebbe essere qualcosa di audace, come un’avventura all’aperto, o semplicemente una cena in un nuovo ristorante. La Papessa ti invita a essere consapevole e presente, creando legami autentici e più profondi.

Salute e Benessere

La Papessa ti invita a essere selettivo riguardo alle persone con cui condividi il tuo spazio e la tua energia. La tua salute mentale e fisica è strettamente legata alle relazioni che intrattieni. Prenditi del tempo per riflettere su chi ti fa sentire bene e su chi, invece, prosciuga la tua energia.

Dire “no” agli inviti di persone tossiche o che non condividono i tuoi valori è un segno di crescita personale. Concentrati sulle relazioni positive che ti arricchiscono e vedrai un miglioramento significativo nel tuo benessere.

Lavoro e Finanze

La Papessa rappresenta i frutti del duro lavoro e della disciplina dimostrati nei mesi precedenti. Questo è il momento di godere dei benefici, anche se sembrano modesti. Potresti essere in grado di saldare un debito, fare un investimento importante o concederti un piccolo lusso, come un cocktail con la tua dolce metà.

Mantieni la calma e usa la tua intuizione per prendere decisioni finanziarie strategiche, soprattutto verso la fine del mese, quando potrebbero emergere nuove opportunità.

Leone (23 Luglio - 22 Agosto)

Carta principale: Il Sole

Novembre porta una ventata di energia e ispirazione per i nati sotto il segno del Leone. La carta de Il Sole rappresenta luce, gioia e ottimismo, riflettendo il tuo stato d’animo in questo periodo. Con Mercurio, Venere e Marte in segni di fuoco, senti una rinnovata vitalità e fiducia in te stesso. Questo è il momento perfetto per esprimere la tua personalità e coltivare relazioni profonde, sia amorose che personali.

Amore

L’amore è al centro dell’attenzione per il Leone, con Il Sole che simboleggia gioia e illuminazione nelle relazioni. Con l’energia di Mercurio, Venere e Marte in segni di fuoco, ti sentirai più ispirato che mai. Se sei single, approfitta di questo mese per definire ciò che cerchi in un partner e preparati a nuovi incontri, specialmente durante la Luna Piena del 16 novembre nei Gemelli. Potresti incontrare persone interessanti che porteranno luce nella tua vita.

Per chi è già in coppia, Il Sole invita a godersi i semplici momenti di intimità e comfort. Novembre è perfetto per trascorrere serate rilassanti con la tua dolce metà, coccolandovi con cioccolata calda e film. Rafforzare il legame emotivo attraverso la semplicità sarà la chiave per mantenere viva la scintilla nella relazione.

Salute e Benessere

Il Sole rappresenta vitalità e benessere, ma anche la necessità di bilanciare l’energia. Novembre è un mese per rallentare e adottare una modalità di risparmio energetico. Se ti senti sempre di fretta, prenditi delle pause e goditi il viaggio, apprezzando il panorama lungo il cammino.

Non aver paura di concederti momenti di riposo e contemplazione. La tua luce interiore continuerà a splendere anche quando ti dedichi alla cura di te stesso.

Lavoro e Finanze

Il Sole porta stabilità e sicurezza economica, ma è importante non farsi sopraffare da pensieri di scarsità. Invece di preoccuparti, focalizza la tua energia su ciò che vuoi attrarre e agisci con fiducia per migliorare la tua situazione finanziaria.

Concediti qualche piccolo lusso, come un nuovo rossetto o degli orecchini con ambra autunnale, per celebrare i tuoi successi. Gratificarti e riconoscere i tuoi traguardi ti aiuterà a dissipare eventuali preoccupazioni finanziarie.

Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)

Carta principale: Il Mondo

Novembre è un mese di realizzazione e riflessione per i nati sotto il segno della Vergine. Il Mondo rappresenta il completamento di cicli e l’integrazione delle esperienze passate, aprendoti a nuove possibilità. Con Saturno che torna diretto il 15 novembre, trovi equilibrio e chiarezza nei tuoi obiettivi amorosi, finanziari e personali. Questo è un periodo ideale per mettere in pratica le lezioni apprese e prendere decisioni ben ponderate.

Amore

Il Mondo riflette pienezza e completezza nelle relazioni. Con Saturno in allineamento, è il momento di concentrarti sulla qualità delle tue connessioni amorose. Se sei single, dedica tempo a riflettere su ciò che desideri veramente in un partner e seleziona con cura chi può comprenderti davvero.

Per chi è in una relazione, Il Mondo ti invita a bilanciare il dare e il ricevere. Le piccole azioni quotidiane, come cucinare o fare pulizie insieme, rafforzano il legame e creano una base stabile. Tuttavia, non dimenticare di goderti momenti di comunicazione profonda, condividendo sogni e progetti, specialmente durante la Luna Piena nei Gemelli il 16 novembre.

Salute e Benessere

Il Mondo ti spinge a trovare un equilibrio tra corpo e mente, ascoltando la tua voce interiore. Novembre è il momento per fidarti di te stesso e delle tue sensazioni, nonostante i consigli degli altri possano sembrare utili. La carta ti invita a guardare la tua salute in modo integrato, concentrandoti su abitudini che ti portano tranquillità e fiducia.

Trova serenità in abitudini semplici, come dedicarti alla meditazione, alla scrittura o a passeggiate rilassanti all’aria aperta.

Lavoro e Finanze

Con Saturno che torna diretto, novembre segna il ritorno a una routine finanziaria più strutturata per la Vergine. Il Mondo indica un approccio metodico e completo al benessere economico, invitandoti a eliminare vecchie abitudini dispendiose e a riscoprire il piacere delle piccole cose, come cucinare a casa e gestire le spese con attenzione.

Abbandona le app di consegna di cibo e pianifica i tuoi pasti con cura. Questa nuova disciplina ti permetterà di consolidare i tuoi risparmi e di sentirti più in controllo delle tue finanze.

Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)

Carta principale: Gli Amanti

Novembre è un mese di connessioni significative e scelte ponderate per la Bilancia. La carta de Gli Amanti simboleggia armonia e legami profondi, riflettendo l’importanza di bilanciare la tua vita sociale con le responsabilità quotidiane. Con Venere in Sagittario, senti una forte spinta verso l’esplorazione e la scoperta di nuove esperienze, ma è essenziale mantenere una comunicazione amorevole e aperta.

Amore

Gli Amanti ti incoraggiano a mantenere il cuore aperto e a cercare connessioni autentiche. Con Venere in Sagittario, hai la determinazione di esplorare nuove dinamiche romantiche e il desiderio di vivere esperienze sorprendenti. Rimanere aperto è fondamentale, poiché novembre potrebbe portare incontri inaspettati e emozioni intense.

Per chi è in coppia, Gli Amanti riflettono un periodo di maggiore complicità e comprensione. La comunicazione con il partner si intensifica durante la Luna Piena nei Gemelli del 26 novembre, rendendo questo il momento ideale per chiarire eventuali malintesi e rafforzare il legame. Condividere piccoli momenti, come una cena a lume di candela o una conversazione sincera, farà la differenza.

Salute e Benessere

Gli Amanti suggeriscono l'importanza di bilanciare il prendersi cura di sé con il calore e il comfort della casa. Novembre potrebbe farti sentire incline a restare tra le mura domestiche, e questo è positivo. Concediti momenti di coccole, preparando cibi caldi e nutrienti, e crea uno spazio confortevole in cui rilassarti. La tua salute mentale e fisica ne beneficerà, aiutandoti a ricaricare le energie per affrontare il lungo inverno.

Lavoro e Finanze

Gli Amanti indicano anche scelte da fare riguardo alle tue finanze. Nella prima metà del mese, l’influenza di Venere in Sagittario potrebbe spingerti a spendere più del previsto in piccoli lussi o acquisti d'impulso. Tuttavia, nella seconda metà di novembre, il ritorno al senso di moderazione e frugalità ti aiuterà a gestire le spese natalizie imminenti.

Evita di esagerare con lo shopping d’impulso e pianifica attentamente i tuoi acquisti futuri, bilanciando il desiderio di piaceri immediati con la responsabilità verso il tuo budget.

Scorpione (23 Ottobre - 21 Novembre)

Carta principale: La Torre

Novembre è un mese di trasformazione profonda per i nati sotto il segno dello Scorpione. La carta de La Torre rappresenta cambiamenti improvvisi e la necessità di abbracciare nuove prospettive. Questo periodo porta un’energia di rottura degli schemi e di liberazione da vecchie abitudini che non ti servono più. Con Venere in Sagittario, sei spinto a uscire dalla tua zona di comfort e a esplorare nuove dinamiche nelle relazioni e nella crescita personale.

Amore

La Torre simboleggia l’opportunità di portare freschezza nella tua vita romantica. È il tuo compleanno, e con Venere in Sagittario nella prima metà del mese, la tua casa dell’amicizia è illuminata. Questo potrebbe rivelare connessioni nascoste nella tua cerchia di amici. Osserva con occhi aperti e potresti scoprire qualcuno di speciale vicino a te. Organizzare feste e riunioni è un ottimo modo per ampliare le tue prospettive romantiche e coltivare legami più profondi.

Per chi è già in una relazione, La Torre invita a dare una scossa all’unione. Rompi la routine e crea nuove esperienze con il partner. La Luna Piena in Gemelli del 16 novembre è ideale per momenti di intimità fisica ed emotiva. Accendi candele e crea un’atmosfera speciale per stimolare la connessione e riaccendere la passione.

Salute e Benessere

La Torre riflette anche la necessità di abbattere barriere mentali e liberarti da pensieri negativi o paure irrazionali. Con Mercurio retrogrado, potresti essere incline a reagire intensamente. In questi momenti, concediti una pausa e concentrati su attività che ti portano serenità.

Una coperta calda, una tazza di tè e un ambiente accogliente ti aiuteranno a gestire l’agitazione emotiva e a ritrovare l’equilibrio. Usa questo mese per abbracciare il cambiamento e prendere consapevolezza delle emozioni che emergono.

Lavoro e Finanze

La Torre indica che il denaro potrebbe essere un tema delicato a novembre. La Luna Piena del 16 novembre ha il potenziale di portare nuove opportunità finanziarie, come un guadagno inaspettato o una soluzione a problemi economici. Tuttavia, è essenziale gestire queste risorse con saggezza. Con Venere in Sagittario, investi parte dei guadagni in esperienze che espandano i tuoi orizzonti, come viaggi o corsi di formazione.

Non farti prendere dal panico se le situazioni cambiano rapidamente. La Torre ti insegna che ogni crollo porta con sé l’opportunità di ricostruire qualcosa di più solido e duraturo.

Sagittario (22 Novembre - 21 Dicembre)

Carta principale: La Ruota della Fortuna

Novembre è un mese dinamico e pieno di cambiamenti fortunati per i nati sotto il segno del Sagittario. La Ruota della Fortuna simboleggia l’inizio di un nuovo ciclo, portando opportunità impreviste e colpi di fortuna. Con Mercurio, Venere e il Sole che entrano nel tuo segno, senti l’energia positiva che ti circonda e ti prepari a festeggiare un compleanno memorabile.

Amore

La tua vita sociale è in pieno svolgimento, e con La Ruota della Fortuna in gioco, è probabile che tu incontri nuove persone inaspettatamente, soprattutto durante eventi legati a Halloween e al tuo compleanno. Tieni gli occhi aperti per chi potrebbe suscitare il tuo interesse e porta una ventata di freschezza nella tua vita amorosa. Lasciati trasportare dall’entusiasmo e segui la corrente: il destino è dalla tua parte.

Per chi è già in coppia, novembre è l’occasione perfetta per prendere l’iniziativa e dare libero sfogo alla tua natura avventurosa. Scegli tu il ristorante, il film o la meta della prossima vacanza e lasciati guidare dal tuo spirito. Con Mercurio, Venere e il Sole nel tuo segno, il tuo partner sarà entusiasta di seguire le tue idee. Approfitta di questa energia per creare ricordi preziosi insieme.

Salute e Benessere

La Ruota della Fortuna suggerisce che la tua energia è in costante movimento. Il tuo compito principale è canalizzarla verso le persone e le attività che ti portano vera gioia. Novembre è il mese giusto per fare pulizia nelle relazioni e concentrarti solo su quelle amicizie che ti arricchiscono e ti fanno sentire felice.

Questo è anche il momento ideale per pianificare il nuovo anno. Creare una "tavola dei sogni" ti aiuterà a mettere a fuoco i tuoi obiettivi e a stabilire le tue priorità per il futuro.

Lavoro e Finanze

La Ruota della Fortuna porta con sé opportunità finanziarie inaspettate e un generale senso di prosperità. Con Venere, pianeta del denaro e del lusso, che influenza la tua vita, puoi aspettarti piacevoli sorprese sotto forma di regali o nuove possibilità di guadagno. Novembre aumenta anche la tua fiducia in te stesso, permettendoti di prendere decisioni finanziarie sicure e ben ponderate.

Fai attenzione a non esagerare con le spese, ma concediti il piacere di goderti i frutti del tuo lavoro e di celebrare questo periodo fortunato.

Capricorno (22 Dicembre - 19 Gennaio)

Carta principale: La Giustizia

Per i nati sotto il segno del Capricorno, novembre è un mese di bilanci e valutazioni. La Giustizia simboleggia l’importanza di prendere decisioni ponderate e di affrontare le situazioni con equilibrio e discernimento. Con Venere che entra nel tuo segno nella seconda metà del mese, sei al centro dell’attenzione e hai l’opportunità di portare armonia e chiarezza nelle tue relazioni e nelle tue finanze.

Amore

In amore, La Giustizia ti invita a cercare l’equilibrio e a valutare con attenzione ciò che desideri in una relazione. Con Venere nel tuo segno, attiri naturalmente le persone verso di te, come le api verso un fiore. I tuoi amici potrebbero volerti presentare nuove conoscenze, e questo è un periodo favorevole per cercare una connessione sincera e duratura. Mantieni la mente aperta, poiché tra queste nuove persone potrebbe esserci qualcuno che apprezza la tua stabilità e dedizione.

Per chi è già in una relazione, La Giustizia suggerisce di bilanciare il dovere con il piacere. Venere in Sagittario porta un’energia di gioco e avventura nella tua vita amorosa, offrendoti l’opportunità di ravvivare il rapporto. Organizza un’uscita diversa, come un gioco di laser tag o una vacanza avventurosa, per rafforzare la complicità e riaccendere la passione.

Salute e Benessere

La Giustizia ti ricorda di prestare attenzione alla tua postura e al benessere fisico, soprattutto se trascorri molte ore al lavoro. Piccoli accorgimenti quotidiani, come brevi riscaldamenti o pause di cinque minuti, sono essenziali per mantenere l’equilibrio tra lavoro e salute.

Assicurati che il monitor sia all'altezza degli occhi e, se possibile, investi in una sedia ortopedica per evitare dolori alla schiena. La tua dedizione al lavoro è ammirevole, ma è fondamentale non trascurare il benessere fisico.

Lavoro e Finanze

La Giustizia porta la necessità di affrontare le questioni finanziarie in modo onesto e disciplinato. A novembre, è essenziale mettere in ordine le tue finanze e risolvere eventuali problemi in sospeso. Potresti avere vecchi prestiti da saldare o essere stato incline ad acquisti impulsivi, ma ora è il momento di prendere in mano la situazione.

Adotta un approccio oculato e parsimonioso, agendo con prudenza e onestà verso te stesso. Affronta qualsiasi problema economico con chiarezza e determinazione per raggiungere una stabilità finanziaria duratura.

Acquario (20 Gennaio - 18 Febbraio)

Carta principale: Il Matto

Novembre è un mese di nuove avventure e opportunità per l’Acquario. Il Matto rappresenta l’apertura mentale e la disponibilità a esplorare nuovi percorsi con curiosità e spirito leggero. Con Venere in Sagittario, sei spinto verso nuove esperienze e connessioni, incoraggiato a uscire dalla tua zona di comfort e a prendere iniziative in amore, lavoro e benessere personale.

Amore

Il Matto riflette il desiderio di esplorazione e novità nella tua vita amorosa. Con Venere in Sagittario, è il momento perfetto per incontrare nuove persone e ampliare i tuoi orizzonti. La carta suggerisce di lasciare spazio alla spontaneità e di essere aperto a situazioni inaspettate. Se sei single, concediti l’opportunità di conoscere persone in ambienti diversi, come un bar, un corso o un seminario. Incontrare qualcuno con interessi comuni potrebbe portare entusiasmo e freschezza nella tua vita.

Per chi è in coppia, Il Matto consiglia di concedere spazio personale al partner e di non avere paura di dedicare del tempo agli amici e alle passioni. Con Venere in Sagittario, senti il bisogno di socializzare e goderti la compagnia delle persone care. Questi momenti di relax non danneggeranno la tua relazione, ma potrebbero rafforzarla, lasciando spazio al desiderio e alla complicità.

Salute e Benessere

Il Matto ti invita a rilassarti e a concederti momenti di stacco senza sensi di colpa. A novembre, il riposo non è un lusso ma una necessità. Prenditi del tempo per te stesso: attiva la modalità “Non disturbare”, prepara una tazza di cacao con marshmallow e goditi un paio d’ore di tranquillità.

Questa carta ti incoraggia a trovare il coraggio di mettere da parte il lavoro e le responsabilità sociali per concentrarti su ciò che ti fa stare bene. Lascia che il mondo continui a girare mentre tu ti prendi cura del tuo benessere interiore.

Lavoro e Finanze

Il Matto rappresenta anche il potenziale per un nuovo inizio nella tua carriera. Novembre è il momento di prendere te stesso e il tuo percorso professionale con maggiore serietà. Se finora hai sottovalutato le tue capacità, questo mese ti offre l’opportunità di investire in te stesso. Iscriviti a un corso di sviluppo professionale o intraprendi nuove iniziative per acquisire fiducia e competenze.

Adotta un approccio audace e aperto, esplorando percorsi di carriera o opportunità che prima non avevi considerato. Il Matto ti incoraggia a essere proattivo e a cogliere le occasioni con entusiasmo e coraggio.

Pesci (19 Febbraio - 20 Marzo)

Carta principale: La Stella

Novembre è un mese di speranza, ispirazione e rinnovamento per i nati sotto il segno dei Pesci. La Stella rappresenta la visione di un futuro luminoso e l’opportunità di rigenerarsi emotivamente e spiritualmente. Con Venere in Sagittario, la comunicazione è al centro della scena, invitandoti a essere aperto e sincero con te stesso e con gli altri. È un periodo ideale per coltivare sogni condivisi e costruire relazioni autentiche.

Amore

La Stella riflette energia di speranza e connessione nei rapporti amorosi. Con Venere in Sagittario, ti senti più estroverso e desideroso di stabilire nuove connessioni. Approfitta di questa energia per iniziare conversazioni e fare nuove amicizie, magari in un parco o in un bar accogliente. Non sai mai chi potrebbe essere in attesa di incontrarti e condividere un pezzo di viaggio con te.

Per chi è felicemente innamorato, novembre è un mese ideale per sognare e progettare il futuro insieme. La Stella e l’influenza di Saturno diretto ti invitano a creare una vision board condivisa, progettando la casa dei vostri sogni o pianificando un viaggio per il 2025. Concentrati su passi concreti che rafforzino il legame e rendano tangibili i vostri sogni.

Salute e Benessere

La Stella ti incoraggia a coltivare pratiche di rilassamento che ti aiutino a contrastare l’insonnia e lo stress, ma puoi affrontarli concentrandoti su abitudini salutari. Evita cibi pesanti nelle ore serali e riduci l’uso dei gadget per favorire un sonno ristoratore. La meditazione e le tecniche di respirazione profonda sono strumenti potenti per trovare pace e serenità.

Questa carta ti ricorda che la cura di sé è essenziale per mantenere equilibrio e benessere. Concediti pause per rigenerarti e riscoprire la tua tranquillità.

Lavoro e Finanze

La Stella rappresenta il superamento delle difficoltà e il ritorno della fiducia. Dopo mesi di lieve stress dovuto a debiti e obblighi, novembre ti offre la possibilità di recuperare il controllo delle tue risorse. Concediti il piacere di festeggiare i tuoi successi: una giornata alla spa, un nuovo vestito o una torta che ami. Riconoscere i tuoi progressi è essenziale per mantenere una mentalità positiva.

Mantieni una visione ottimista e fidati del tuo percorso. La Stella indica che le difficoltà sono alle spalle e ti attende un futuro più sereno.