Oroscopo di oggi 16 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 16 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Con il favore della Luna in Gemelli in sestile a Marte, feste e riunioni vi pongono al centro del mondo. Carismatici come siete, sprizzate energia. Simpatia e comunicativa vi agevolano nei contatti, negli studi. Spostamenti veloci senza intoppi. Toro. 21/4 – 20/5 Le qualità intellettuali oggi sono esaltate così come la dialettica. Favoriti gli studi, i chiarimenti in famiglia e le gite a carattere culturale. Nelle finanze accogliete le situazioni che vi convincono appieno e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli. 21/5 – 21/6 Sorprese e novità. In combutta con Marte, la Luna colora la giornata di rosso come la passione. Piacevoli diversivi e incontri inaspettati. Sfruttate la combinazione di intraprendenza e curiosità, per coinvolgere gli amici in iniziative divertenti.

Cancro. 22/6 – 22/7 In questioni che non vi riguardano direttamente, farete meglio a non pronunciarvi. Il vostro intento di fare da pacieri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre, le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone. 23/7 – 23/8 Il passaggio della Luna in Gemelli garantisce un sabato costruttivo. A vele spiegate gli affari, i colloqui di lavoro e i risultati scolastici. Analizzate con lucidità i problemi nell’attività o di cuore. Per le collaborazioni puntate sull’empatia. Vergine. 24/8 – 22/9 Chiarite le ambiguità nei rapporti di lavoro, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino, ma fatelo con la dovuta diplomazia. Le delusioni vi pesano e vi impediscono di pensare con lucidità, ma le occasioni per rifarvi ci saranno. Bilancia. 23/9 – 22/10 Pur con qualche scossa, procedete sicuri, animati dall’intima fiducia di essere proprio dove volete essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Se avete ambizioni ben precise, preparate un piano d’azione, e non mollate alle prime difficoltà.