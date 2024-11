Oroscopo di oggi 17 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 17 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma si fanno troppi pettegolezzi per i vostri gusti. Nell’ambiente di lavoro non esitate a mettere in riga chi mostrerà uno scarso senso di responsabilità. Toro. 21/4 – 20/5 Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma attenti, modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare degli squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete la determinazione costante. Gemelli. 21/5 – 21/6 Seguite senza esitazioni il partner a una festa, un party, un evento culturale. Saranno un ristoro per lo spirito e accenderanno la creatività. Siete turbati da rivalità professionali e cambiamenti ai vertici che vi spiazzano e vi preoccupano.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un guadagno extra si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la vostra attività. Ma questa si rivelerà molto produttiva, potrete compensare. Se una decisione sentimentale vi mette alle strette, cambiate aria. Forse non siete ancora pronti. Leone. 23/7 – 23/8 Gratificati su tutti i fronti, personale, sociale, economico, eppure qualcosa vi pesa, forse l’ambizione vi toglie il gusto delle piccole cose. Non esagerate nella pretesa di ottenere risultati immediati o nella speranza di forzarli con azioni inopportune. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in Gemelli trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere. Disinnescate la miccia, optate per il silenzio stampa. Occhio alla distrazione sul lavoro, potrebbe farvi combinare guai. Dovreste bandire anche la fretta. Bilancia. 23/9 – 22/10 Fermenti prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio, l’arrivo di un bimbo vi renderanno espansivi. Attirerete l’attenzione. Nella professione aumentano le responsabilità, ma le entrate raddoppiano. Protezioni miracolose.