Oroscopo di oggi 18 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 18 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Potete aspettarvi possibili piccoli disguidi negli affari. Organizzatevi bene e soprattutto non credete a promesse troppo belle per essere vere. Alcune esperienze del passato vi daranno degli efficaci strumenti per evitare errori di valutazione. Toro. 21/4 – 20/5 Spirito di affermazione e forza di volontà non mancano, la Luna in Cancro aggiunge quel pizzico di dolcezza necessaria a facilitarvi la vita. La parola magica la conoscete: affrontando gli imprevisti con “ottimismo”, capirete che sono inezie. Gemelli. 21/5 – 21/6 Non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che tenete già in mano. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna nel vostro segno, priva di interferenze esterne, esalta l’indole sognatrice e introversa. Statevene nel vostro mondo, nessuno vi disturberà. Buona creatività da impiegare in ciò che vi piace. L’espressione artistica, un hobby che richiede fantasia. Leone. 23/7 – 23/8 Nel caso sentiste la necessità di fare il punto della situazione, potreste contare su intuizioni preziose per sistemare alcune questioni delicate. Forse sarete costretti a fare un passo indietro, ma si rivelerà una scelta che vi porterà alla vittoria. Vergine. 24/8 – 22/9 Se vi sentite giù di corda, magari a fronte di una rottura affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà quello di cui avete bisogno. Il pessimismo è frutto di un passeggero stato d’animo. Valorizzate la cura dei dettagli con un nuovo look. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna vi rema contro, causando malumori in casa, ma la pace si farà in fretta, se disinnescherete con un atteggiamento comprensivo e tollerante. Non rinunciate a un viaggio, a una festa, a un evento mondano, per un eccessivo senso del dovere.