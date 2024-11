Oroscopo di domani 20 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 20 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 20 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Una mattinata senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siete un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il vostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceverete dalle finanze: le migliorie per la casa non sforano il budget. Toro. 21/4 – 20/5 Complice la Luna in Cancro in sestile a Urano, gestirete con abilità questioni domestiche e familiari, portando a termine un progetto in sospeso. Dedicatevi agli acquisti d’arredamento o di apparecchi tecnologici, a una cena con amici e parenti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo economiche. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otterrete dovrete guadagnarvelo, ma se agirete giocando d’astuzia, l’avrete vinta su tutti i fronti.

Cancro. 22/6 – 22/7 In casa mettete a punto decisioni importanti e con l’aiuto degli amici, fate progetti che incoraggiano la vostra evoluzione professionale. Se avete un’idea geniale, non lasciatela nel cassetto, proponetela subito: riceverete consensi e appoggi. Leone. 23/7 – 23/8 Atmosfera incentrata sull’interiorità. Non accade di frequente che sentiate il bisogno di stare per conto vostro, per cui va assecondato e accolto. Da meditazione e ascolto interiore possono scaturire delle intuizioni per facilitare i cambiamenti. Vergine. 24/8 – 22/9 Mercoledì che scorrerà in dolcezza, con la Luna in Cancro armonica a Urano. Per quanto brontolona, la famiglia, alla fine, è un punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito d’iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia. 23/9 – 22/10 Mattinata caratterizzata dalla Luna in Cancro, che miracolosamente vi aiuterà a coniugare carriera e famiglia, senza scontentare né l’una né l’altra. A volte basta poco per rappacificarsi: una tenerezza, un’attenzione in più, un dolce gesto affettuoso.