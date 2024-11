Oroscopo di oggi 21 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Perfetto il transito della Luna in Leone, per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che asseconderanno le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare sport, divertirvi e chiudere fuori dalla porta i grattacapi.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aspetto disarmonico della Luna vi mette in guardia dalle prese di posizione su questioni di poco conto, che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Fase altalenante, fra momenti di agitazione e altri di calma. L’umore così si regolerà di conseguenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle portano ottimismo, calore e allegria. In compagnia, non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione altrui. Nella professione, per trattare una questione piuttosto delicata, chiedete consiglio a un esperto.