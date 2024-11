Oroscopo di oggi 22 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 22 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 22 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 L’atmosfera può rivelarsi piacevole sotto il raggio benevolo della Luna in Leone. Dedicatevi a voi stessi, ai figli, ai programmi per il fine settimana. Disertate il centro commerciale, in modo da evitare compere inutili e molto dannose per le finanze. Toro. 21/4 – 20/5 Giornata non di tutto riposo con Urano che insidia la Luna. L’agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra, sulle vostre azioni. Atteggiamenti sopra le righe, sia a tavola sia negli acquisti. Rischiate di spendere più del necessario. Gemelli. 21/5 – 21/6 Affrontate il venerdì con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici vi ricaricano di entusiasmo. Non perderete l’occasione di mettervi in luce, senza per tale motivo, porre in ombra chi vi circonda.

Cancro. 22/6 – 22/7 Buono il livello di energia, l’efficienza, ma Cupido è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà. Possibili svolte lavorative all’orizzonte, ma non premete sull’acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone. 23/7 – 23/8 Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di mettere il becco nella vostra vita sentimentale. Economia sotto controllo: aumentano le uscite impreviste, ma verranno compensate da entrate inattese. Vergine. 24/8 – 22/9 L’amore si prende beatamente una pausa, le chance di conoscenze appetibili sono scarse. Le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre. Una decisione importante per il futuro, forse un po’ rischiosa, non va presa a cuor leggero, ma non esagerate. Bilancia. 23/9 – 22/10 Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto. Fate leva sulla vostra grande capacità di persuasione, per risolvere una penosa e forse datata diatriba.