Oroscopo di domani 25 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La mattinata sarebbe da archiviare per un persistente stato di confusione. Non perdetevi d’animo, con il passare delle ore tutto apparirà più chiaro. Un punto a favore ve lo regala Marte, che solletica il desiderio di affermazione e di esperienze nuove.

Nel lavoro si aprono nuovi sbocchi e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee aspettative. Investite l’energia a disposizione per definire i vostri spazi e non permettete intrusioni nei vostri affari.

Il favore del cielo, le doti comunicative e l’eleganza dei modi preannunciano una giornata all’altezza delle aspettative, grandiose come sempre. Un incontro istruttivo, un corso di formazione per arricchire il curriculum e soddisfare delle curiosità.

Chiare risorse e strategie per raggiungere i vostri scopi. Sarà più importante concentrarvi sì sull’obiettivo, però non dimenticate tutto il resto. Riuscirete ad assicurarvi nuove collaborazioni, siglare alleanze o entrare a far parte di un’associazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il forte ascendente che avete sugli altri, insieme alla vostra tenacia, potranno consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, dovrete ogni tanto moderare la velocità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il bollettino meteo del mattino prevede un cielo nuvoloso, ma dal primo pomeriggio, un vento di pace spazzerà via le nubi e riporterà il sereno. Ideale per incontrare gli amici, dedicarvi al fitness, affrontare con coraggio una questione spinosa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un progetto ambizioso vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete il parere a una persona fidata e seguite il suo consiglio. Voglia di relax e complicità, ma non sarete voi a condurre il gioco. La passione felicemente vi sorprende.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pronti ad approfittare dell’occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi nel modo che preferite? Calma e pazienza, le parole chiave con cui fronteggiare gli imprevisti che potrebbero appesantire il lavoro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una buona notizia: in tarda mattinata la Luna approda in Bilancia e dichiara chiuse le ostilità. Una sauna, un bagno di gong per eliminare le scorie. Il cielo vi suggerisce una strategia diplomatica per sbloccare o risolvere una situazione professionale.