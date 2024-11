Oroscopo di domani 28 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 28 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 28 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La giornata sul fronte economico può riservarvi una spiacevole novità. Notizie deludenti su prestiti fatti o rimborsi attesi da tempo. Razionalità e fermezza, le parole chiave per evitare di correre rischi nella gestione delle vostre risorse. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in Scorpione disarmonica a Marte non propende a favore dell’armonia domestica. In famiglia, prima di rispondere, contate fino a... diecimila. Attenetevi al “chi va piano va sano e va lontano”; è la migliore garanzia per non commettere errori. Gemelli. 21/5 – 21/6 La fase privilegia la vivacità di azione e lo slancio creativo, anche se le difficoltà pratiche andrebbero affrontate con un intervento più efficace. Mai darsi per vinti in amore! Sconfiggete la solita routine del rapporto con una folata di aria fresca.

Cancro. 22/6 – 22/7 Oggi sì che la vita vi sorride! Amate, siete ricambiati e con un barlume di premonizione, riuscite anche a intravedere una desiderata stabilità. Le parole non bastano per descrivere ciò che sentite. Tante le emozioni e la forza dell’amore, perciò silenzio... Leone. 23/7 – 23/8 Il quadrato della Luna a Marte è indice di un momento in cui, soprattutto sul fronte familiare, potrebbero esserci attriti. Frenate l’impulsività. In casa qualcuno esige da voi risposte chiare e promesse precise? Siate diretti, ma non offensivi. Vergine. 24/8 – 22/9 Con il sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare ciò che avete in mente. Fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Dedicatevi agli studi, alla pratica sportiva, agli affari. Notte ardente fra le braccia dell’amato bene. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’assenza di transiti contrari segnala un giovedì dal ritmo scorrevole. Potreste approfittarne per riflettere e dare così una motivazione ai dubbi. Avvierete senza sforzo nuove attività, curerete a dovere le finanze e nel tempo libero, libri e musica a iosa!