Oroscopo di oggi 29 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Quando come oggi non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo di record. Bravi! Se siete single, non è un momento propizio per avviare dei legami, meglio avventure disimpegnate.

Dovete intensificare gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso e arrivare al fine settimana alleggeriti e con la coscienza a posto. Sfoderate l’intera vostra riserva di concentrazione e di senso pratico, e attendete ai vostri compiti.

Con i favori della Luna e di Venere, avete le carte in regola per amare. Se siete in coppia, lasciatevi andare alle coccole, senza ascoltare la razionalità. Fidatevi del vostro fascino e nel seguire il cuore o la mente, decidete di dare un vantaggio al cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Passione e spirito d’iniziativa. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Tante idee e desiderio di rinnovamento. Andate avanti! Momento buono per operazioni finanziarie, investimenti, accensione di mutui e compravendite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’atmosfera pare fatta apposta per l’introspezione, ascoltare la voce interiore, fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano. Siamo distanti dalle vostre entusiastiche aspettative, ma è molto positiva in termini conoscenza interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In sestile a Venere, la Luna in Scorpione parla al vostro cuore di affetto, stabilità e progetti a lunga durata. Musica per le vostre orecchie! L’intuito si allea alla ragione e i sogni trovano sbocchi concreti. Piacevoli novità movimentano le ore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cupi, ombrosi, non risparmiate critiche alle persone vicine, ma non siete per contro disposti ad accettare appunti di nessun genere. Sonno con sogni non proprio tranquilli, che al risveglio vi rendono di malumore. Oscure fantasie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sul fronte sentimentale, il mese si avvia in crescendo verso una conclusione felice. La Luna e Saturno alimentano la creatività e rafforzano i sentimenti. L’intesa con il partner fluisce piacevole e serena. Belle sorprese la mettono al riparo dalla noia.