Oroscopo di oggi 30 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 30 novembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 30 novembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 A metà giornata la Luna approda in Sagittario, per una serata all’insegna del buonumore. Comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un’ispirazione, coinvolgerete degli amici che saranno immediatamente della partita. Toro. 21/4 – 20/5 In mattinata un piccolo inciampo. Tuttavia, accettando con morbidezza eventuali cambi di programma, porterete a termine le vostre incombenze. Emozioni in subbuglio: non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge qualcosa di stimolante. Gemelli. 21/5 – 21/6 Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo in viaggio. Non andate in orbita, prendetela con... ironia.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non lasciate che una questione di prestigio si trasformi in un’ossessione. Fase economica in stallo? Possibili guadagni extra da non farsi sfuggire. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma. Leone. 23/7 – 23/8 Risveglio sottotono, ma nel primo pomeriggio una botta d’energia, veicolata dalla Luna in Sagittario, surriscalda piacevolmente il fine settimana. Entusiasmo, voglia di vivere sopra le righe. In compagnia tenete banco con la vostra brillante personalità. Vergine. 24/8 – 22/9 Energie intermittenti. L’attenzione è incentrata sul lavoro e la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e vi contesterebbe l’assenza. Poca intesa con un socio o collaboratore. Occhi puntati sugli esiti di un’operazione economica. Che ansia! Bilancia. 23/9 – 22/10 Benefico l’ingresso della Luna in Sagittario, che vi regala delle ore da spendere in compagnia. Vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È la serata ideale per una rimpatriata con i vecchi amici: cena gourmet e ottimo vino d’annata.