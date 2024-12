Oroscopo di oggi 2 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 2 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 2 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un lunedì promettente: la Luna propizia vi permette di concretizzare un progetto professionale in cantiere da tempo. Buona affinità con il partner. Nonostante la situazione economica non sia rosea, sarete in grado di mettere a budget spese imminenti. Toro. 21/4 – 20/5 Tutto scorre senza intoppi. Una trasferta di lavoro porta nuovi incontri, grazie al trigono di Venere con Urano: serata ideale per approfondire. Fidatevi del vostro istinto: saprete avere quella lungimiranza che tanto invidiate a chi vi circonda. Gemelli. 21/5 – 21/6 Una pausa di riflessione restituisce valore al sentimento per la vostra dolce metà. La lontananza, come diceva una vecchia canzone, farà il resto. La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano: non fatene un dramma, chi vi ama saprà perdonare.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un avanzamento di carriera è l’ennesima riprova del motto “se vuoi, puoi”. Invitate a cena chi vi ha sempre sostenuto: è la giusta ricompensa. Chiudervi in voi stessi non si traduce in mistero e fascino. Rischiate di esasperate chi vi è accanto. Leone. 23/7 – 23/8 Sotto l’influsso della Luna, potreste trovare le conferme che cercate. Siete nella giusta disposizione d’animo per osare, invitando chi vi piace a casa vostra. Vivrete emozioni da tempo dimenticate. Non sentitevi in colpa: l’amore sa essere coinvolgente a ogni età. Vergine. 24/8 – 22/9 La quadratura lunare vi genera disagio: l’abituale autocontrollo è messo a dura prova, perciò dovrete sfoderare la pazienza e aspettare che passi. Rifacendo attentamente i conti, vi accorgerete di avere un piccolo gruzzolo con cui togliervi degli sfizi. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Sagittario vi rende intermittenti: vi manca un po’ la costanza che di solito vi contraddistingue, ma è solo una fase di stanca. Gli impegni mondani vi vorrebbero brillanti e gioiosi, ma non sempre è facile essere all’altezza.