Oroscopo di oggi 3 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Programmare dettagliatamente il futuro non sempre conduce a ciò che ci si aspetta, lasciate che il destino faccia la sua parte: vivete alla giornata. Trascorrerete ore in armonia con chi amate, meravigliandovi di quanto sappiate stare bene quando volete.

La Luna in Capricorno vi concede energie e coraggio in abbondanza: una situazione ideale per ripescare quel sogno da tempo chiuso in un cassetto. Notizie positive sul fronte delle finanze. Pianificate una breve fuga fuori città, appena vi è possibile.

Oroscopo di oggi 3 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

La quadratura lunare scalfisce la fiducia in voi stessi. Attendete prima di gettarvi in un progetto che richiede maggior tranquillità emotiva. Un gesto dettato dall’egoismo potrebbe ferire chi vi è accanto, generando accuse ben poco edificanti.

L’opposizione lunare vi nega l’elasticità mentale necessaria allo svolgimento del vostro dovere. Provate a compensare, spalancando l’anima. Un viaggio interiore fa emergere desideri celati nel cuore e mai presi in considerazione dalla mente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saprete come districarvi egregiamente in un intoppo professionale che vi opprime da giorni, superando così l’impasse, grazie alla Luna in Capricorno. Fra le mura domestiche tentate di sviluppare tolleranza e comprensione, ricevendo ottime risposte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La tranquillità non sempre è sinonimo di noia. Sapete svolgere i compiti a voi assegnati con cura e meticolosità, ma riuscendo anche a divertirvi. Ritagliate fra i mille impegni dei momenti di coccole con chi amate, apprezzerà e ve lo dimostrerà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in sestile a Saturno vi regala creatività e voglia di fare, ma forse è ancora troppo presto per riempire la casa di pacchetti e decorazioni. Le relazioni sociali che nascono in questo periodo saranno funzionali a futuri avanzamenti di carriera.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie a un animo ribelle saprete imporvi in ufficio, ottenendo l’approvazione dei colleghi. Mantenete questo spirito il più a lungo possibile. Una serata in famiglia vi rigenera quanto un pomeriggio alle terme, ed è pure una soluzione più economica.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno pone allo scoperto la voglia di evasione. Le ferie si avvicinano, con il sogno segreto di una fuga verso mete lontane. Il partner richiede maggiori attenzioni? Dedicategli del tempo e supererà alcune delle sue incertezze.